Самарская область входит в число лидеров страны по количеству социальных предприятий

Минэкономразвития РФ актуализировало данные по социальному предпринимательству. Сегодня в России зарегистрировано 12,1 тыс. социальных предприятий. В топ-10 субъектов страны по количеству таких организаций вошла Самарская область — 239 компаний региона имеют официальный статус социального.
Поддержка предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных задач, является приоритетной для областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева. Она осуществляется благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
"Социальный бизнес направлен на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем. Эта категория предприятий помогает с трудоустройством граждан из социально уязвимых категорий, реализацией произведенной ими продукции. Все больше предпринимателей приходят к идее социальной ответственности бизнеса, и мы готовы поддерживать их на этом пути", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.
В Самарской области реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса: консультационные, образовательные, имущественные.
Социальные предприниматели могут рассчитывать на финансовые программы Гарантийного фонда — им доступен микрозаем до 5 млн рублей по минимальной ставке 1% годовых. Представителям этой категории бизнеса также доступны налоговые льготы. К примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС. Кроме того, доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы с платформой hh.ru.
"Большим шагом для развития нашего детского центра стало расширение. Мы взяли дополнительное помещение, чтобы нашим воспитанникам было комфортно, и мы могли увеличить их число. Это стало возможным благодаря льготному займу под 1% от Гарантийного фонда. Благодаря финансовой поддержке мы смогли покрыть расходы на текущую деятельность", — поделилась своим опытом директор тольяттинского детского центра "Умница" Татьяна Крашенинникова.
Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах "Мой бизнес" или на едином портале mybiz63.ru.
"Суммарный годовой доход социальных предпринимателей в 2024 году составил более 140 млрд рублей — это на 37% выше показателей 2023 года. На 38% вырос доход на один субъект МСП в среднем — с 9,3 млн до 12,8 млн рублей. При незначительном увеличении самого числа социальных предприятий рост доходов говорит об их качественном росте", — сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Ведомство также проанализировало сектор в отраслевом разрезе. Так, основными видами деятельности среди социальных предприятий являются: образование, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также обрабатывающие производства.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?