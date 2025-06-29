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Футбол Спорт

Заур Тедеев занял второе место в номинации "Лучший тренер сезона"

МОСКВА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне состоялась церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25 в Центре Кино "Мосфильм".

Фото: ФК "Акрон"

ФК "Акрон" одержал победу в двух из пяти номинациях в медиа, маркетинге и социальных проектах.

"Промо сезона": "Акрон" (клип "Золотые Зубы" — "Это все Акрон | Э.В.А."); "Мерч сезона": "Акрон" (предматчевые постеры).

Специальные статуэтки были вручены генеральному директору Алексею Власову.

Также на торжественном вечере присутствовали исполнительный директор Константин Клюшев, директор по развитию Ян Янпольский, руководитель отдела коммуникаций Константин Серяков, главный тренер "Акрона" Заур Тедеев, капитан команды Константин Савичев и нападающий Артем Дзюба.

Артем попал в тройку лучших нападающих сезона и был номинирован на звание лучшего игрока МИР РПЛ, а Заур Эдуардович по итогам всех этапов голосования занял второе место в номинации "Лучший тренер сезона".

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