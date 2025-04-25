Компанию, связанную с ОПГ Изумрудова, обязали освободить берег Прорана

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Волжского межрегионального природоохранного прокурора об освобождении части берега Прорана.

Напомним, ООО "Омега" арендует 10 тыс. кв. м на о. Поджабный. Земля принадлежит муниципалитету, который безвозмездно получил участок в 2016 г. из собственности РФ. Департамент управления имуществом Самары заключил договор аренды территории с "Омегой". Участок имеет назначение под базу отдыха, на нем расположены два здания для туристического обслуживания 2021 года постройки площадью 127,6 кв. м и 91,8 кв. метра.

Природоохранный прокурор потребовал освободить лишь часть арендуемой земли - 482 кв. м, что находится в пределах Саратовского водохранилища. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

По информации ИАС Seldon.Basis, недавно ООО "Омега" сменило собственника: компанией владеет Виолетта Изумрудова. Ранее учредителем общества выступал Алексей Инжеватов. Лицо с такой же фамилией проходило по уголовному делу предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" Владимира Изумрудова о незаконном производстве сигарет.