Компанию, связанную с ОПГ Изумрудова, обязали освободить берег Прорана

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Волжского межрегионального природоохранного прокурора об освобождении части берега Прорана.
Напомним, ООО "Омега" арендует 10 тыс. кв. м на о. Поджабный. Земля принадлежит муниципалитету, который безвозмездно получил участок в 2016 г. из собственности РФ. Департамент управления имуществом Самары заключил договор аренды территории с "Омегой". Участок имеет назначение под базу отдыха, на нем расположены два здания для туристического обслуживания 2021 года постройки площадью 127,6 кв. м и 91,8 кв. метра.
Природоохранный прокурор потребовал освободить лишь часть арендуемой земли - 482 кв. м, что находится в пределах Саратовского водохранилища. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
По информации ИАС Seldon.Basis, недавно ООО "Омега" сменило собственника: компанией владеет Виолетта Изумрудова. Ранее учредителем общества выступал Алексей Инжеватов. Лицо с такой же фамилией проходило по уголовному делу предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" Владимира Изумрудова о незаконном производстве сигарет.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?