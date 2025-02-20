Берег Прорана освобождают от интереса члена ОПГ Изумрудова

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор потребовал освободить часть берега Прорана от прав частных лиц и муниципалитета.

С соответствующим иском он обратился в арбитражный суд к ООО "Омега", самарскому департаменту управления имуществом и ТУ Росимущества. В частности, прокурор настаивает на расторжении договора аренды части участка на о. Поджабный — 482 кв. м, что находится в пределах Саратовского водохранилища.

Полная площадь арендуемого участка составляет 10 тыс. кв. метров. Его муниципалитет безвозмездно получил в 2016 г. из собственности РФ. Судя по требованиям прокурора, в границы выделенного участка попал берег реки Волги в пределах Саратовского водохранилища.

ООО "Омега" использует землю по договору аренды с департаментом управления имуществом Самары. По информации ИАС Seldon.Basis, компания создана в 2009 г., занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами. Руководитель и директор "Омеги" — Алексей Инжеватов. Согласно судебным документам, он признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе "Участие в преступном сообществе", "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки", "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок". Инжеватову назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима на длительный срок.

Напомним, лицо с такой же фамилией проходило по уголовному делу предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" Владимира Изумрудова о незаконном производстве сигарет.