Берег Прорана освобождают от интереса члена ОПГ Изумрудова

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор потребовал освободить часть берега Прорана от прав частных лиц и муниципалитета.
С соответствующим иском он обратился в арбитражный суд к ООО "Омега", самарскому департаменту управления имуществом и ТУ Росимущества. В частности, прокурор настаивает на расторжении договора аренды части участка на о. Поджабный — 482 кв. м, что находится в пределах Саратовского водохранилища.
Полная площадь арендуемого участка составляет 10 тыс. кв. метров. Его муниципалитет безвозмездно получил в 2016 г. из собственности РФ. Судя по требованиям прокурора, в границы выделенного участка попал берег реки Волги в пределах Саратовского водохранилища.
ООО "Омега" использует землю по договору аренды с департаментом управления имуществом Самары. По информации ИАС Seldon.Basis, компания создана в 2009 г., занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами. Руководитель и директор "Омеги" — Алексей Инжеватов. Согласно судебным документам, он признан виновным в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе "Участие в преступном сообществе", "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки", "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок". Инжеватову назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима на длительный срок.
Напомним, лицо с такой же фамилией проходило по уголовному делу предполагаемого лидера ОПГ "Законовские" Владимира Изумрудова о незаконном производстве сигарет.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?