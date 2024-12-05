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В Самаре смягчили приговор предполагаемому лидеру ОПГ "Законовские" Изумрудову

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд пересмотрел приговор Владимиру Изумрудову и его предполагаемым подельникам. "Изумруда" считали правопреемником главного поста в известной с 90-х ОПГ "Законовские".

Фото: Волга Ньюс

Напомним, 4 мая 2022 г. Владимира Изумрудова задержала ФСБ. Его обвинили в организации незаконного производства сигарет. Позже в полиции (где велось расследование по материалам разработки ФСБ) сообщили, что производство нанесло производителям табака ущерб более чем на 99 млн рублей. Изумрудов вины не признавал. Далее ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества. По предварительной версии следствия, сообщество было разбито на подгруппы. Участники первой курировали финансовую деятельность организации. Члены второй подгруппы занимались производством сигарет. А третьей (куда входил и сын Изумрудова) — сбытом "продукции" на территории России.

Ранее Изумрудова-старшего считали возможным лидером группировки "Законовские". ОПГ "Законовские" появилось в Самарской области в "лихие 90-е". Считается, что группировка начала свою деятельность сбором "дани" с владельцев торговых точек на месте сегодняшнего Кировского рынка. Впоследствии группировка имела интересы на АвтоВАЗе, "крышевала" рынки. Название она получила по фамилии лидера ОПГ Александра Законова.

В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также за участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем.

Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, якобы претендовавшего на лидерство в группировке. На счету некоторых предполагаемых членов ОПГ есть и убийства неугодных людей. Считается, что "Законовские" были связаны с "Солнцевской" ОПГ из Москвы — такая информация озвучивалась в судах. Например, предприниматель Любовь Ферапонтова сообщала в показаниях, что "Законовские" склоняли ее к "сотрудничеству" и даже взрывали ей машину.

Изумрудову-старшему предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ст. 174.1), и изготовлении поддельных акцизных марок (ст. 327.1). Суд Кировского района Самары приговорил подсудимых к срокам от четырех до более чем 12 лет лишения свободы. Двенадцать лет и один месяц колонии строгого режима получил Владимир Изумрудов. Его сына (имеющего гражданство в Германии) приговорили к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Еще одна активная участница группы, Свирина, получила 7 с половиной лет лишения свободы.

Обжаловали приговор и гособвинитель, и адвокаты. Как сообщили в пресс-службе Самарского областного суда на этой неделе, "в апелляционном порядке пересмотрен приговор в отношении Изумрудова В.Б., Свириной О.Е., Инжеватова А.В., Аветисяна Г.И., Советникова О.В., Хайрулина Р.Ш., Зинина А.С., Анучиной Е.В., Изумрудова Е.В., Широких И.В.".

Большинству членов группировки приговор оставили без изменений. Но решение суда первой инстанции отменили в части осуждения Владимира Изумрудова и Свириной по п. "а, б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В итоге Изумрудову смягчили наказание до 12 лет и 15 дней лишения свободы, Свириной — до 7 лет и 5 месяцев лишения свободы. Предполагается, что приговор может быть обжалован еще в кассационной и инстанции.

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