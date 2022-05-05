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Суды Происшествия

В Самаре арестован один из лидеров группировки "Законовские"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 мая, суд Кировского района Самары отправил под арест авторитетного предпринимателя Владимира Изумрудова и его сына Евгения (на фото).

Фото: Ксения Штефан

Как сообщил суду следователь, Изумрудовых подозревают в незаконном производстве сигарет. Уголовное дело возбудили в отношении них по части 4 статьи 327 УК РФ.

"В одном производстве соединено пять уголовных дел. В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления Изумрудовых. 4 мая задержан Евгений и допрошен в качестве подозреваемого. Он подозревается в совершении тяжких преступлений. У следствия есть основания полагать, что Изумрудов может скрыться от органов предварительного следствия. В случае своего пребывания на свободе может воздействовать на свидетелей. Просим в качестве меры пресечения избрать арест", - сообщил следователь.

Евгений рассказал о себе в суде, что он родился в Шигонском районе Самарской области, окончил школу в Германии. У Евгения двое детей и ни одной работы. А ещё у Изумрудова-младшего есть гражданство Германии.

"Я не согласен с тем, в чем меня обвиняют", - кратко сказал в суде Евгений Изумрудов.

Адвокат пригласил в суд и супругу Изумрудова Анну Б. Адвокат хотел попросить ее охарактеризовать мужа. Но суд выяснил, что между супругами плохие отношения. Судья уточнил у адвоката, хочет ли он просить характеристику у Анны. Сам Евгений Изумрудов сказал, что не нужно этого делать.

Об Изумрудове-старшем известно, что он был судим. Его называли одним из лидеров группировки "Законовские".

ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ - "Барыги" - группе досталось из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, который якобы претендовал на лидерство в группировке.

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