В Самаре арестован один из лидеров группировки "Законовские"

В четверг, 5 мая, суд Кировского района Самары отправил под арест авторитетного предпринимателя Владимира Изумрудова и его сына Евгения (на фото).
Как сообщил суду следователь, Изумрудовых подозревают в незаконном производстве сигарет. Уголовное дело возбудили в отношении них по части 4 статьи 327 УК РФ.
"В одном производстве соединено пять уголовных дел. В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению преступления Изумрудовых. 4 мая задержан Евгений и допрошен в качестве подозреваемого. Он подозревается в совершении тяжких преступлений. У следствия есть основания полагать, что Изумрудов может скрыться от органов предварительного следствия. В случае своего пребывания на свободе может воздействовать на свидетелей. Просим в качестве меры пресечения избрать арест", - сообщил следователь.
Евгений рассказал о себе в суде, что он родился в Шигонском районе Самарской области, окончил школу в Германии. У Евгения двое детей и ни одной работы. А ещё у Изумрудова-младшего есть гражданство Германии.
"Я не согласен с тем, в чем меня обвиняют", - кратко сказал в суде Евгений Изумрудов.
Адвокат пригласил в суд и супругу Изумрудова Анну Б. Адвокат хотел попросить ее охарактеризовать мужа. Но суд выяснил, что между супругами плохие отношения. Судья уточнил у адвоката, хочет ли он просить характеристику у Анны. Сам Евгений Изумрудов сказал, что не нужно этого делать.
Об Изумрудове-старшем известно, что он был судим. Его называли одним из лидеров группировки "Законовские".
ОПГ "Законовские" появилась в 1990-e годы. Она получила название по фамилии лидера ОПГ Александра Законова. Второе название ОПГ - "Барыги" - группе досталось из-за специализации на рынках. В декабре 2004 г. Законов был убит, после чего лидером ОПГ стал его телохранитель Алексей Рыжов. Умершего в 2016 г. Рыжова сменил Сергей Гафуров. Он, в свою очередь, летом 2018 г. получил три года колонии за незаконное хранение оружия, а также участие в организации нападения на адвоката и скончался в феврале 2020 г. от проблем с сердцем. Появлялась информация о том, что Гафуров готовил убийство Изумрудова, который якобы претендовал на лидерство в группировке.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.