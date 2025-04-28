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Государство и Бизнес Экономическая политика

Компанию, близкую родственнику экс-губернатора, не пустили на пляж Прорана

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области не поддержал требования ООО "КП Проран", которое добивалось получения участка на побережье Прорана.

Фото: lk1map.roscadastres.com

Ранее общество обратилось в городскую администрацию за разрешением на использование участка площадью 8,5 тыс. кв. м для организации обслуживания зон отдыха населения. В предыдущие летние сезоны в этом месте была организована пляжная зона с шезлонгами и прочей инфраструктурой для отдыха.

Земля частично находится в границах береговой линии Саратовского водохранилища. Департамент градостроительства Самары отказал компании в разрешении на использование участка, так как она находится в водоохранной зоне.

В ходе рассмотрения заявления "КП Проран" выяснилось, что на спорной территории зарегистрированы муниципальные объекты: летние домики и нежилое здание. Организация же представила схему расположения земельного участка, на которой нет строений. На кадастровой карте летние домики также не отражены. 

Напомним, весной 2025 г. Самарский районный суд приостановил работу двух суден на воздушных подушках "КП Проран", которые не имели лицензии на перевозку граждан.

Согласно ИАС Seldon.Basis, владельцем ООО "КП Проран" выступает Михаил Суханкин. Основной вид работы — деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Ранее учредителем компании был Владимир Зябченко. В СМИ его имя связывают с бизнесом Павла Азарова - племянника бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По информации ИАС Seldon.Basis, Владимир Зябченко некоторое время возглавлял ООО "ЭнергоСтрой", где учредителем являлся Павел Азаров.

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