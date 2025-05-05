Производители Самарской области примут участие в конкурсе брендов "Знай наших"

Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" — это возможность для отечественных брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития. Принять участие в нем могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявку можно подать на платформе знайнаших.аси.рф до 15 мая года.
Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.
Предприниматели Самарской области являются активными участниками конкурса, и их проекты получают высокую оценку экспертного жюри. Так, одним из победителей второго сезона стал индивидуальный предприниматель из Самары Канат Сахипов с проектом "Школа программирования и графического дизайна CODDY для детей". Проект реализуется в Самаре с 2022 года и ориентирован на услуги по обучению детей от 5 до 17 лет программированию, графическому дизайну, а также на развитие личности.
"Мы решили заявиться на конкурс по нескольким причинам. Во-первых, это возможность рассказать о наших достижениях и методиках обучения на федеральном уровне. Во-вторых, участие в таком крупном событии — это возможность подтвердить качество образовательных услуг и укрепить доверие клиентов. Ну и, конечно, чтобы повысить узнаваемость бренда, привлечь новых партнеров и инвесторов, заинтересованных в развитии IT-образования для детей", — делится владелец и руководитель Школы Канат Сахипов.
На конкурсе "Знай наших" проект "Школа программирования и графического дизайна CODDY для детей" был признан лучшим брендом в номинации "Информационные технологии".
"Победа в конкурсе "Знай наших" принесла CODDY несколько значимых преимуществ: статус победителя подтвердил надежность школы в глазах родителей и партнеров, благодаря информационной поддержке конкурса о нас узнали новые клиенты. Кроме того, победа открыла двери для сотрудничества с крупными образовательными платформами и IT-компаниями. Таким образом, участие и победа в конкурсе стали важным шагом в укреплении позиций CODDY на рынке детского IT-образования", — добавляет предприниматель.
Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Продовольственные товары", "Креатив", "Высокие технологии" и "IT". Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров.
Также до 15 мая открыт прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Свои инициативы для позитивных изменений в стране может подать любой житель региона на платформе идея.росконгресс.рф. Из предложенных проектов эксперты отберут 100 лучших идей для реализации на федеральном и региональном уровнях. В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, одно из них: "Национальная предпринимательская инициатива".
В Самарской области всестороннюю помощь в поддержке и развитии бизнес-проектов предпринимателям оказывают центры "Мой бизнес" региона. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. Вся необходимая информация для предпринимателей размещена на сайте mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?