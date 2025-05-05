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Производители Самарской области примут участие в конкурсе брендов "Знай наших"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" — это возможность для отечественных брендов заявить о себе, получить поддержку и выйти на новый уровень развития. Принять участие в нем могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявку можно подать на платформе знайнаших.аси.рф до 15 мая года.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку.

Предприниматели Самарской области являются активными участниками конкурса, и их проекты получают высокую оценку экспертного жюри. Так, одним из победителей второго сезона стал индивидуальный предприниматель из Самары Канат Сахипов с проектом "Школа программирования и графического дизайна CODDY для детей". Проект реализуется в Самаре с 2022 года и ориентирован на услуги по обучению детей от 5 до 17 лет программированию, графическому дизайну, а также на развитие личности.

"Мы решили заявиться на конкурс по нескольким причинам. Во-первых, это возможность рассказать о наших достижениях и методиках обучения на федеральном уровне. Во-вторых, участие в таком крупном событии — это возможность подтвердить качество образовательных услуг и укрепить доверие клиентов. Ну и, конечно, чтобы повысить узнаваемость бренда, привлечь новых партнеров и инвесторов, заинтересованных в развитии IT-образования для детей", — делится владелец и руководитель Школы Канат Сахипов.

На конкурсе "Знай наших" проект "Школа программирования и графического дизайна CODDY для детей" был признан лучшим брендом в номинации "Информационные технологии".

"Победа в конкурсе "Знай наших" принесла CODDY несколько значимых преимуществ: статус победителя подтвердил надежность школы в глазах родителей и партнеров, благодаря информационной поддержке конкурса о нас узнали новые клиенты. Кроме того, победа открыла двери для сотрудничества с крупными образовательными платформами и IT-компаниями. Таким образом, участие и победа в конкурсе стали важным шагом в укреплении позиций CODDY на рынке детского IT-образования", — добавляет предприниматель.

Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. В третьем сезоне заявки принимаются по пяти основным номинациям: "Продукты питания", "Продовольственные товары", "Креатив", "Высокие технологии" и "IT". Кроме того, предусмотрены специальные номинации от партнеров.

Также до 15 мая открыт прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени". Свои инициативы для позитивных изменений в стране может подать любой житель региона на платформе идея.росконгресс.рф. Из предложенных проектов эксперты отберут 100 лучших идей для реализации на федеральном и региональном уровнях. В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, одно из них: "Национальная предпринимательская инициатива".

В Самарской области всестороннюю помощь в поддержке и развитии бизнес-проектов предпринимателям оказывают центры "Мой бизнес" региона. На площадках центров можно получить консультации и услуги по всем вопросам создания и развития своего дела. Вся необходимая информация для предпринимателей размещена на сайте mybiz63.ru.

Гид потребителя

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