Региональный форум "Мой бизнес 63. Время роста" собрал рекордное количество участников - более 3,5 тысячи человек

В Самаре завершил работу крупнейший региональный форум для предпринимательского сообщества "Мой бизнес 63. Время роста". В течение трех дней более чем 3,5 тысячи жителей региона присутствовали на мероприятиях очно и следили за событиями форума онлайн.
"Ежегодно мы готовим программу, которая охватывает широкий спектр актуальных тем для предпринимателей региона. Площадка нашего форума - это новые знания, знакомства, возможность расширить деловые связи. Востребованность форума только растет - в этом году его участниками стали 3,5 тысячи человек", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
На площадках Дворца Спорта имени В.Высоцкого и регионального центра "Мой бизнес" работали тематические секции, выступали ведущие федеральные и региональные эксперты по различным направлениям бизнес-деятельности.
Старт форуму 28 мая дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил вклад предпринимательского сообщества в экономику региона, поздравил присутствующих с Днем российского предпринимательства и вручил награды самым успешным представителям бизнес-сообщества региона.
На пленарной сессии участники обсудили комплексный подход к развитию предпринимательства в регионе. Для участников в течение дня работали тематические секции, посвященные маркетингу, финансам, экспорту.
Второй день форума посвящался теме франчайзинга. Сегодня эта форма предпринимательской деятельности служит эффективным инструментом быстрого роста и расширения бизнеса, однако требует тщательного анализа условий сотрудничества и четкого понимания ответственности сторон. Работу тематической секции начали с дискуссии о плюсах и минусах франчайзинга для масштабирования бизнеса. Вместе с ведущими экспертами отрасли участники секции обсудили, как выбрать надежный бизнес, стать лидером в своей нише и что учитывать при запуске франшизы.
"Посетил выступление спикеров на тему "Плюсы и минусы франчайзинга". Получил несколько новых инсайтов (как запускаться, как не допустить ошибок при ведении продаж), а также усвоил несколько новых видов продвижения франчайзинговой сети. Полезная вопросно-ответная сессия, где можно получить рекомендации и мнение от экспертов отрасли", - рассказал участник форума, предприниматель Григорий Хачатрян.
Завершающий день форума отводился эффективному ведению бизнеса на маркетплейсах. Тематические секции собрали профессионалов рынка электронной коммерции, владельцев малого и среднего бизнеса, стремящихся повысить эффективность своей торговой деятельности. Полученные рекомендации позволят продавцам избежать распространенных ошибок, улучшить показатели на российских и международных маркетплейсах.
"Это бесценный обмен опытом, потому что все собрались с одной целью: услышать новую информацию, понять, что мы делаем не так или по какому направлению движемся - верному или нет. В очередной раз убеждаемся, что без ИИ сейчас никуда, и об этом тоже говорили сегодня. Интересно послушать кейсы опытных селлеров. В целом, классно, что есть такие форумы, где мы можем совершенно бесплатно получить информацию, и это очень ценно", - поделилась мнением участница форума, селлер Светлана Горелова.
Поддержка бизнеса ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?