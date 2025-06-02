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Региональный форум "Мой бизнес 63. Время роста" собрал рекордное количество участников - более 3,5 тысячи человек

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершил работу крупнейший региональный форум для предпринимательского сообщества "Мой бизнес 63. Время роста". В течение трех дней более чем 3,5 тысячи жителей региона присутствовали на мероприятиях очно и следили за событиями форума онлайн.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Ежегодно мы готовим программу, которая охватывает широкий спектр актуальных тем для предпринимателей региона. Площадка нашего форума - это новые знания, знакомства, возможность расширить деловые связи. Востребованность форума только растет - в этом году его участниками стали 3,5 тысячи человек", - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

На площадках Дворца Спорта имени В.Высоцкого и регионального центра "Мой бизнес" работали тематические секции, выступали ведущие федеральные и региональные эксперты по различным направлениям бизнес-деятельности.

Старт форуму 28 мая дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил вклад предпринимательского сообщества в экономику региона, поздравил присутствующих с Днем российского предпринимательства и вручил награды самым успешным представителям бизнес-сообщества региона.

На пленарной сессии участники обсудили комплексный подход к развитию предпринимательства в регионе. Для участников в течение дня работали тематические секции, посвященные маркетингу, финансам, экспорту.

Второй день форума посвящался теме франчайзинга. Сегодня эта форма предпринимательской деятельности служит эффективным инструментом быстрого роста и расширения бизнеса, однако требует тщательного анализа условий сотрудничества и четкого понимания ответственности сторон. Работу тематической секции начали с дискуссии о плюсах и минусах франчайзинга для масштабирования бизнеса. Вместе с ведущими экспертами отрасли участники секции обсудили, как выбрать надежный бизнес, стать лидером в своей нише и что учитывать при запуске франшизы.

"Посетил выступление спикеров на тему "Плюсы и минусы франчайзинга". Получил несколько новых инсайтов (как запускаться, как не допустить ошибок при ведении продаж), а также усвоил несколько новых видов продвижения франчайзинговой сети. Полезная вопросно-ответная сессия, где можно получить рекомендации и мнение от экспертов отрасли", - рассказал участник форума, предприниматель Григорий Хачатрян.

Завершающий день форума отводился эффективному ведению бизнеса на маркетплейсах. Тематические секции собрали профессионалов рынка электронной коммерции, владельцев малого и среднего бизнеса, стремящихся повысить эффективность своей торговой деятельности. Полученные рекомендации позволят продавцам избежать распространенных ошибок, улучшить показатели на российских и международных маркетплейсах.

"Это бесценный обмен опытом, потому что все собрались с одной целью: услышать новую информацию, понять, что мы делаем не так или по какому направлению движемся - верному или нет. В очередной раз убеждаемся, что без ИИ сейчас никуда, и об этом тоже говорили сегодня. Интересно послушать кейсы опытных селлеров. В целом, классно, что есть такие форумы, где мы можем совершенно бесплатно получить информацию, и это очень ценно", - поделилась мнением участница форума, селлер Светлана Горелова.

Поддержка бизнеса ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63 и на портале mybiz63.ru.

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