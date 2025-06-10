Суд признал еще один рынок Самары незаконным

Региональный арбитраж удовлетворил иск прокуратуры к ООО "Эльбрус" и МБУ "Служба сопровождения операций с имуществом". Причиной разбирательства стал участок напротив дома № 5 по ул. Солнечной, где располагаются торговые точки.
Как указано в материалах дела, спорный участок площадью 357,4 кв. метра является частью объекта дорожного хозяйства — ул. Солнечной, и находится в муниципальной собственности. На нем располагается металлическая платформа. Она также является собственностью города и числится в соответствующем реестре как "объект благоустройства".
Эту платформу "Эльбрус" и получил в аренду в 2017 г. на 10 лет с формулировкой "благоустройство территории № 2". Плату установили в размере 35 400 руб. в месяц. Сейчас на платформе установлены нестационарные торговые объекты.
"Несмотря на то, что предметом договора является объект благоустройства территории, фактически указанная территория используется ООО "Эльбрус" для осуществления коммерческой деятельности, в помещениях павильонов осуществляется розничная торговля продуктами питания, цветами и товарами для дома, что свидетельствует о недостижении целей договора", — говорится в материалах дела.
Это и стало основанием для обращения в суд. Прокуратура потребовала признать договор аренды недействительным в силу притворности и истребовать объект из чужого незаконного владения, вернув его муниципалитету.
Арбитраж с позицией прокуратуры согласился и удовлетворил иск, указав на то, что рынок "Эльбруса" занимает площадку незаконно, так как нет соответствующего договора аренды либо договора на размещение нестационарного торгового объекта. Доводы ответчиков о том, что участок внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов, суд не убедили.
"Незаконное использование ООО "Эльбрус" части объекта дорожного хозяйства нарушает права неопределенного круга лиц на беспрепятственное пользование данным объектом, а также право муниципального образования — городского округа Самара — на распоряжение указанным объектом недвижимости и получение соответствующей прибыли", — указана в деле.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?