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Государство и Бизнес Экономическая политика

Суд признал еще один рынок Самары незаконным

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный арбитраж удовлетворил иск прокуратуры к ООО "Эльбрус" и МБУ "Служба сопровождения операций с имуществом". Причиной разбирательства стал участок напротив дома № 5 по ул. Солнечной, где располагаются торговые точки.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Как указано в материалах дела, спорный участок площадью 357,4 кв. метра является частью объекта дорожного хозяйства — ул. Солнечной, и находится в муниципальной собственности. На нем располагается металлическая платформа. Она также является собственностью города и числится в соответствующем реестре как "объект благоустройства".

Эту платформу "Эльбрус" и получил в аренду в 2017 г. на 10 лет с формулировкой "благоустройство территории № 2". Плату установили в размере 35 400 руб. в месяц. Сейчас на платформе установлены нестационарные торговые объекты.

"Несмотря на то, что предметом договора является объект благоустройства территории, фактически указанная территория используется ООО "Эльбрус" для осуществления коммерческой деятельности, в помещениях павильонов осуществляется розничная торговля продуктами питания, цветами и товарами для дома, что свидетельствует о недостижении целей договора", — говорится в материалах дела.

Это и стало основанием для обращения в суд. Прокуратура потребовала признать договор аренды недействительным в силу притворности и истребовать объект из чужого незаконного владения, вернув его муниципалитету.

Арбитраж с позицией прокуратуры согласился и удовлетворил иск, указав на то, что рынок "Эльбруса" занимает площадку незаконно, так как нет соответствующего договора аренды либо договора на размещение нестационарного торгового объекта. Доводы ответчиков о том, что участок внесен в схему размещения нестационарных торговых объектов, суд не убедили.

"Незаконное использование ООО "Эльбрус" части объекта дорожного хозяйства нарушает права неопределенного круга лиц на беспрепятственное пользование данным объектом, а также право муниципального образования — городского округа Самара — на распоряжение указанным объектом недвижимости и получение соответствующей прибыли", — указана в деле.

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