Предприятия МСП Самарской области смогут стать поставщиками федерального оператора питания

3 июня на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится ярмарка коопераций пищевых производств с участием федерального оператора питания "Экосфера". Предприятие уже более 12 лет занимается организацией питания, в списке клиентов компании — крупные промышленные предприятия, заводы, учреждения соцзащиты, медицинские и образовательные организации и др.
Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов МСП регулярно проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".
За время проведения ярмарок участникам удалось заключить более 500 договоров поставок. В целом в регионе расширилось участие МСП в государственных закупках: число контрактов возросло на 16%, а их стоимость — на треть, превысив отметку в 66 млрд рублей.
"Прямые диалоги взаимно помогают. Для крупных компаний это дополнительное расширение спектра поставщиков, для малых — это "подтягивание" своих технологий, компетенций. И в целом "выращивание" себя как предприятия для того, чтобы работать с бизнесом федерального уровня", — считает руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.
К участию приглашаются производители, поставщики и подрядчики по следующим направлениям: продукты питания, хозтовары, оборудование и инвентарь для общественного питания, услуги.
Важной частью мероприятия будет уточнение условий партнерства в формате B2B между представителями "Экосфера" и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками продукции. Участие в мероприятии бесплатное.
Ознакомиться с ключевыми потребностями предприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?