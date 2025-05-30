Предприятия МСП Самарской области смогут стать поставщиками федерального оператора питания

3 июня на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоится ярмарка коопераций пищевых производств с участием федерального оператора питания "Экосфера". Предприятие уже более 12 лет занимается организацией питания, в списке клиентов компании — крупные промышленные предприятия, заводы, учреждения соцзащиты, медицинские и образовательные организации и др.

Ярмарки кооперации крупных предприятий и субъектов МСП регулярно проводятся по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика".

За время проведения ярмарок участникам удалось заключить более 500 договоров поставок. В целом в регионе расширилось участие МСП в государственных закупках: число контрактов возросло на 16%, а их стоимость — на треть, превысив отметку в 66 млрд рублей.

"Прямые диалоги взаимно помогают. Для крупных компаний это дополнительное расширение спектра поставщиков, для малых — это "подтягивание" своих технологий, компетенций. И в целом "выращивание" себя как предприятия для того, чтобы работать с бизнесом федерального уровня", — считает руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

К участию приглашаются производители, поставщики и подрядчики по следующим направлениям: продукты питания, хозтовары, оборудование и инвентарь для общественного питания, услуги.

Важной частью мероприятия будет уточнение условий партнерства в формате B2B между представителями "Экосфера" и предприятиями, готовыми стать потенциальными поставщиками продукции. Участие в мероприятии бесплатное.

Ознакомиться с ключевыми потребностями предприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.