Новые герои экономики: проекты самарцев могут получить федеральную поддержку

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ запустили третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
Поучаствовать в нем могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.
Предприниматели Самарской области (на сегодня поступило 82 заявки) активно включены в эту инициативу, их проекты получают высокую оценку экспертного жюри. Напомним, одним из победителей второго сезона стал индивидуальный предприниматель из Самары Канат Сахипов с проектом "Школа программирования и графического дизайна CODDY для детей", образовательная программа охватывает учеников в возрасте от 5 до 17 лет, развивая в том числе лидерские качества детей и подростков.
"Российские бренды - новые герои экономики, предмет национальной гордости. Помощь таким компаниям укрепляет устойчивость российской экономики. Наша цель - поддержать малый и средний бизнес, который уже успешно работает в своих регионах, но нуждается в помощи для выхода на новый уровень. Победители получат всероссийскую известность и поддержку, что станет для них новым этапом развития", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Заявки на конкурс принимаются до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Основные - "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии". Специальные - "Бренды малых городов", "Культурный код", "Бренды исторических регионов. Энергия созидания", "Кавказские бренды", "Комфортная жизнь для защитников Отечества" и "Молодежные бренды".
Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку. Победителям прошлых сезонов оказали мощную поддержку: участие в ПМЭФ и ВЭФ, размещение на крупнейших медиафасадах страны, доступ к акселераторам и образовательным программам. Средний рост выручки победителей составил более 50%.
Экспертная оценка, которая определит финалистов этого года, запланирована на май–июнь, а торжественная церемония награждения состоится летом 2025 года на форуме "Сильные идеи для нового времени". Задача форума, в свою очередь, - сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.
Как рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин, форум - это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной.
"Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, - это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина", - отметил Максим Орешкин.
Заявки также принимаются до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. На данный момент от Самарской области на форум поступило 918 идей.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?