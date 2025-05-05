Новые герои экономики: проекты самарцев могут получить федеральную поддержку

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ запустили третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших".

Поучаствовать в нем могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.

Предприниматели Самарской области (на сегодня поступило 82 заявки) активно включены в эту инициативу, их проекты получают высокую оценку экспертного жюри. Напомним, одним из победителей второго сезона стал индивидуальный предприниматель из Самары Канат Сахипов с проектом "Школа программирования и графического дизайна CODDY для детей", образовательная программа охватывает учеников в возрасте от 5 до 17 лет, развивая в том числе лидерские качества детей и подростков.

"Российские бренды - новые герои экономики, предмет национальной гордости. Помощь таким компаниям укрепляет устойчивость российской экономики. Наша цель - поддержать малый и средний бизнес, который уже успешно работает в своих регионах, но нуждается в помощи для выхода на новый уровень. Победители получат всероссийскую известность и поддержку, что станет для них новым этапом развития", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф по пяти основным номинациям и нескольким специальным. Основные - "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии". Специальные - "Бренды малых городов", "Культурный код", "Бренды исторических регионов. Энергия созидания", "Кавказские бренды", "Комфортная жизнь для защитников Отечества" и "Молодежные бренды".

Победители конкурса получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в ключевых мероприятиях, а также грантовую поддержку. Победителям прошлых сезонов оказали мощную поддержку: участие в ПМЭФ и ВЭФ, размещение на крупнейших медиафасадах страны, доступ к акселераторам и образовательным программам. Средний рост выручки победителей составил более 50%.

Экспертная оценка, которая определит финалистов этого года, запланирована на май–июнь, а торжественная церемония награждения состоится летом 2025 года на форуме "Сильные идеи для нового времени". Задача форума, в свою очередь, - сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года.

Как рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин, форум - это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной.

"Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, - это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина", - отметил Максим Орешкин.

Заявки также принимаются до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф. На данный момент от Самарской области на форум поступило 918 идей.