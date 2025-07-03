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Бизнес в сфере туризма получит гранты на реализацию проектов

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов на реализацию туристических проектов. Принять участие в нем могут представители малого и среднего бизнеса. Конкурс проводит региональное министерство туризма по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".

Фото: предоставлено министерством туризма СО

"Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Заявки на участие принимаются до 2 августа. Предельный размер гранта — 7,5 млн рублей.

Победители конкурса смогут направить средства гранта на создание или благоустройство пляжей, спортивных и детских площадок, туристических маршрутов, создание условий для приема туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе — приобретение специального оборудования для оснащения гостиниц.

Важными условиями является софинансирование со стороны участника не менее 50% от суммы гранта, а также наличие материально-технической базы для реализации проекта.

"Поддержка бизнеса в сфере туризма является одним из главных направлений работы нашего министерства. Участие в конкурсе на получение грантов стимулирует инвесторов вкладывать средства в инфраструктурные проекты, создавать новые маршруты и улучшать условия пребывания на объектах", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Со сроками проведения конкурса, критериями и условиями участия можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.

Контактные данные для получения подробной информации: (846) 214-71-98, 214-72-02.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

Получить консультацию по действующим инструментам поддержки предприниматели также могут, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области, по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, или на сайте mybiz63.ru.

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