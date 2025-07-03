Бизнес в сфере туризма получит гранты на реализацию проектов

В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов на реализацию туристических проектов. Принять участие в нем могут представители малого и среднего бизнеса. Конкурс проводит региональное министерство туризма по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".
"Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель — создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Заявки на участие принимаются до 2 августа. Предельный размер гранта — 7,5 млн рублей.
Победители конкурса смогут направить средства гранта на создание или благоустройство пляжей, спортивных и детских площадок, туристических маршрутов, создание условий для приема туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе — приобретение специального оборудования для оснащения гостиниц.
Важными условиями является софинансирование со стороны участника не менее 50% от суммы гранта, а также наличие материально-технической базы для реализации проекта.
"Поддержка бизнеса в сфере туризма является одним из главных направлений работы нашего министерства. Участие в конкурсе на получение грантов стимулирует инвесторов вкладывать средства в инфраструктурные проекты, создавать новые маршруты и улучшать условия пребывания на объектах", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Со сроками проведения конкурса, критериями и условиями участия можно ознакомиться на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке.
Контактные данные для получения подробной информации: (846) 214-71-98, 214-72-02.
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.
Получить консультацию по действующим инструментам поддержки предприниматели также могут, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области, по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, или на сайте mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?