Предприниматели Самарской области привлекли почти 900 млн рублей благодаря господдержке

Предприниматели Самарской области в I полугодии 2025 привлекли льготное финансирование на общую сумму почти 900 млн рублей, благодаря программам регионального Гарантийного фонда.

Всего за 6 месяцев текущего года ГФСО профинансировал 172 проекта почти на 500 млн рублей. Также Фонд предоставил 18 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 392 млн рублей на свое развитие.

"В Самарской области доступны разнообразные финансовые меры поддержки, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти инструменты остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей", — отметил заместитель правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 12% годовых и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках.

В 2024 году по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд докапитализирован на 240 млн рублей.

ГФСО работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".