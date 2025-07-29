Предприниматели Самарской области привлекли почти 900 млн рублей благодаря господдержке

Предприниматели Самарской области в I полугодии 2025 привлекли льготное финансирование на общую сумму почти 900 млн рублей, благодаря программам регионального Гарантийного фонда.
Всего за 6 месяцев текущего года ГФСО профинансировал 172 проекта почти на 500 млн рублей. Также Фонд предоставил 18 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 392 млн рублей на свое развитие.
"В Самарской области доступны разнообразные финансовые меры поддержки, помогающие бизнесу запускать новые проекты и активно развивать текущие производства. Спрос на эти инструменты остается высоким, и мы постоянно их совершенствуем, ориентируясь на потребности предпринимателей", — отметил заместитель правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей по ставкам от 1% до 12% годовых и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках.
В 2024 году по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Гарантийный фонд докапитализирован на 240 млн рублей.
ГФСО работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?