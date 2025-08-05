Снесенные американские горки "выписали" из объектов недвижимости

Арбитражный суд Самарской области вынес новое решение по спору департамента управления имуществом Самары и ООО "Спорт парк" — собственника аттракциона "Катальные горки".
Напомним, ранее комплекс принадлежал ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк", который инициировал демонтаж горок. В комплекс входили: американские горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. Все эти объекты были оформлены по отдельности как недвижимость и внесены в ЕГРН.
При этом в сентябре 2022 г. ДУИ подал иск в арбитраж. Департамент посчитал, что указанные объекты не являются недвижимостью, в связи с чем на них нельзя оформить государственную регистрацию права собственности. Именно это и стало предметов изучения суда — что можно признать недвижимостью, а что нет.
При первом рассмотрении дела экспертиза указала, что сам аттракцион, туалет и подстанция являются объектами недвижимости, а вот сцена и стоянка с будкой — нет. Арбитраж согласился с этим и поддержал требования департамента лишь в отношении сцены и стоянки. Апелляционная инстанция поддержала это решение.
После этого ДУИ обратился с жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа. Он отменил решение нижестоящих инстанций, и дело отправилось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. При этом суд Поволжского округа уточнил, что горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет считать недвижимостью нельзя, потому что каждый из них не по отдельности не несет самостоятельных функций, а как единый объект их не оформили.
В итоге Арбитражный суд Самарской области полностью удовлетворил требования департамента управления имуществом и постановил признать отсутствующим право собственности ООО "Спорт Парк" на:
— сооружение, аттракцион "Катальные горы" площадью 5283,7 кв. м;
— сооружение-сцена площадью 108,3 кв. м;
— сооружение площадью 932,5 кв. м;
— здание подстанции площадью 12,1 кв. м;
— здание туалета площадью 97,9 кв. м.
Отметим, что параллельно "Спорт парк" пытается оформить в аренду землю в парке "Дружба". Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м без проведения торгов. Это тоже стало поводом для судебного разбирательства
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?