16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Снесенные американские горки "выписали" из объектов недвижимости Сбер подключился к программе "Единой России" "СВОй бизнес" Предложения по устойчивому экономическому росту Самарской области выработали на стратегической сессии Самарская область вошла в топ-10 регионов по темпам роста закупок у малого и среднего бизнеса Предприниматели Самарской области привлекли почти 900 млн рублей благодаря господдержке

Государство и Бизнес Экономическая политика

Снесенные американские горки "выписали" из объектов недвижимости

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области вынес новое решение по спору департамента управления имуществом Самары и ООО "Спорт парк" — собственника аттракциона "Катальные горки".

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Напомним, ранее комплекс принадлежал ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк", который инициировал демонтаж горок. В комплекс входили: американские горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. Все эти объекты были оформлены по отдельности как недвижимость и внесены в ЕГРН.

При этом в сентябре 2022 г. ДУИ подал иск в арбитраж. Департамент посчитал, что указанные объекты не являются недвижимостью, в связи с чем на них нельзя оформить государственную регистрацию права собственности. Именно это и стало предметов изучения суда — что можно признать недвижимостью, а что нет.

При первом рассмотрении дела экспертиза указала, что сам аттракцион, туалет и подстанция являются объектами недвижимости, а вот сцена и стоянка с будкой — нет. Арбитраж согласился с этим и поддержал требования департамента лишь в отношении сцены и стоянки. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

После этого ДУИ обратился с жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа. Он отменил решение нижестоящих инстанций, и дело отправилось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. При этом суд Поволжского округа уточнил, что горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет считать недвижимостью нельзя, потому что каждый из них не по отдельности не несет самостоятельных функций, а как единый объект их не оформили.

В итоге Арбитражный суд Самарской области полностью удовлетворил требования департамента управления имуществом и постановил признать отсутствующим право собственности ООО "Спорт Парк" на:

— сооружение, аттракцион "Катальные горы" площадью 5283,7 кв. м;

— сооружение-сцена площадью 108,3 кв. м;

— сооружение площадью 932,5 кв. м;

— здание подстанции площадью 12,1 кв. м;

— здание туалета площадью 97,9 кв. м.

Отметим, что параллельно "Спорт парк" пытается оформить в аренду землю в парке "Дружба". Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м без проведения торгов. Это тоже стало поводом для судебного разбирательства

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31