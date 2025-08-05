Снесенные американские горки "выписали" из объектов недвижимости

Арбитражный суд Самарской области вынес новое решение по спору департамента управления имуществом Самары и ООО "Спорт парк" — собственника аттракциона "Катальные горки".

Напомним, ранее комплекс принадлежал ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк", который инициировал демонтаж горок. В комплекс входили: американские горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. Все эти объекты были оформлены по отдельности как недвижимость и внесены в ЕГРН.

При этом в сентябре 2022 г. ДУИ подал иск в арбитраж. Департамент посчитал, что указанные объекты не являются недвижимостью, в связи с чем на них нельзя оформить государственную регистрацию права собственности. Именно это и стало предметов изучения суда — что можно признать недвижимостью, а что нет.

При первом рассмотрении дела экспертиза указала, что сам аттракцион, туалет и подстанция являются объектами недвижимости, а вот сцена и стоянка с будкой — нет. Арбитраж согласился с этим и поддержал требования департамента лишь в отношении сцены и стоянки. Апелляционная инстанция поддержала это решение.

После этого ДУИ обратился с жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа. Он отменил решение нижестоящих инстанций, и дело отправилось на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. При этом суд Поволжского округа уточнил, что горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет считать недвижимостью нельзя, потому что каждый из них не по отдельности не несет самостоятельных функций, а как единый объект их не оформили.

В итоге Арбитражный суд Самарской области полностью удовлетворил требования департамента управления имуществом и постановил признать отсутствующим право собственности ООО "Спорт Парк" на:

— сооружение, аттракцион "Катальные горы" площадью 5283,7 кв. м;

— сооружение-сцена площадью 108,3 кв. м;

— сооружение площадью 932,5 кв. м;

— здание подстанции площадью 12,1 кв. м;

— здание туалета площадью 97,9 кв. м.

Отметим, что параллельно "Спорт парк" пытается оформить в аренду землю в парке "Дружба". Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м без проведения торгов. Это тоже стало поводом для судебного разбирательства