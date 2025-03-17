В Самаре суд арестовал снесенные американские горки

Спор департамента управления имуществом Самары и собственника аттракциона "Катальные горки" вышел на второй круг. Кассация не согласилась с решением о том, что американские горки являются объектом недвижимости. В рамках повторного рассмотрения дела в Самаре суд запретил сделки с аттракционом и сопутствующей инфраструктурой.
Департамент управления имуществом оспаривает право собственности ООО "Спорт парк" на американские горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. По мнению властей, аттракцион и сопутствующие строения не являются объектами недвижимости.
Ранее комплекс принадлежал ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк", который инициировал демонтаж горок.
При первом рассмотрении дела была проведена экспертиза, выводы которой лишь частично склонялись в пользу истца. Эксперт заключил, что сам аттракцион, туалет и подстанция являются объектами недвижимости, а вот сцена и стоянка с будкой — нет. Арбитраж согласился с этими выводами и поддержал требования департамента лишь в отношении сцены и стоянки.
Городские власти оспорили решение. Кассационная инстанция поставила под сомнение выводы экспертизы. Вышестоящий суд отменил определение самарского арбитража и отправил дело на новое рассмотрение.
Самарскому суду предстоит вновь искать признаки объекта недвижимости в аттракционе "Катальные горки". 14 марта арбитраж наложил обеспечительные меры в виде запрета регистрировать сделки по спорному имуществу. Между тем, американские горки полностью разобрали — посмотрите видео блогера Евгения Щёкина с площадки.
Напомним, что параллельно "Спорт парк" пытается оформить в аренду землю в парке "Дружба". Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м без проведения торгов. Это тоже стало поводом для судебного разбирательства.
Городские власти не стали рассматривать обращение "Спорт парка" в связи со спорным статусом аттракциона как объекта недвижимости. По мнению департамента, компания не может иметь прав собственности на катальные горки, поскольку у последних нет признаков капитального строения. Самарский арбитраж все же обязал городские власти рассмотреть заявление "Спорт парка".
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?