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В Самаре суд арестовал снесенные американские горки

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Спор департамента управления имуществом Самары и собственника аттракциона "Катальные горки" вышел на второй круг. Кассация не согласилась с решением о том, что американские горки являются объектом недвижимости. В рамках повторного рассмотрения дела в Самаре суд запретил сделки с аттракционом и сопутствующей инфраструктурой.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Департамент управления имуществом оспаривает право собственности ООО "Спорт парк" на американские горки, сцену, подстанцию, автостоянку с будкой и туалет. По мнению властей, аттракцион и сопутствующие строения не являются объектами недвижимости.

Ранее комплекс принадлежал ООО "Стандарт". По договору купли-продажи от 14 декабря 2022 г. новым собственником аттракциона стал "Спорт парк", который инициировал демонтаж горок.

При первом рассмотрении дела была проведена экспертиза, выводы которой лишь частично склонялись в пользу истца. Эксперт заключил, что сам аттракцион, туалет и подстанция являются объектами недвижимости, а вот сцена и стоянка с будкой — нет. Арбитраж согласился с этими выводами и поддержал требования департамента лишь в отношении сцены и стоянки.

Городские власти оспорили решение. Кассационная инстанция поставила под сомнение выводы экспертизы. Вышестоящий суд отменил определение самарского арбитража и отправил дело на новое рассмотрение. 

Самарскому суду предстоит вновь искать признаки объекта недвижимости в аттракционе "Катальные горки". 14 марта арбитраж наложил обеспечительные меры в виде запрета регистрировать сделки по спорному имуществу. Между тем, американские горки полностью разобрали — посмотрите видео блогера Евгения Щёкина с площадки.

Напомним, что параллельно "Спорт парк" пытается оформить в аренду землю в парке "Дружба". Компания просила департамент управления имуществом Самары предоставить участок площадью 20 тыс. кв. м без проведения торгов. Это тоже стало поводом для судебного разбирательства.

Городские власти не стали рассматривать обращение "Спорт парка" в связи со спорным статусом аттракциона как объекта недвижимости. По мнению департамента, компания не может иметь прав собственности на катальные горки, поскольку у последних нет признаков капитального строения. Самарский арбитраж все же обязал городские власти рассмотреть заявление "Спорт парка". 

Гид потребителя

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