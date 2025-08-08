В Самарской области растет число МСП-производителей БАС

Сегодня в регионе зарегистрировано 5% от общего числа российских производителей беспилотных авиационных систем и их компонентов. По этому показателю регион входит в ТОП-5 субъектов РФ, занимая 4-е место, наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.

Увеличивается и количество занятых на таких предприятиях. Сегодня в региональном производстве БАС занято 686 человек. Годом ранее этот показатель составлял 427 человек.

"Самарская область является одним из передовых регионов России по развитию отрасли беспилотной авиации. Для нас она одна из стратегических, которая позволит "вытягивать" за собой большое количество новых технологий", — подчеркивал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области в рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" создается кластер беспилотной авиации, действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр, созданный Правительством региона и компанией "Транспорт будущего".

В рейтинге Минпромторга РФ Самарская область входит в первую пятерку регионов по уровню развития беспилотных технологий по итогам 2024 года.

"Мы успешно сформировали полноценную отраслевую экосистему полного цикла производства БАС: от подготовки кадров, генерации идей и разработки технологий до конечного производства и экономического применения БАС. В кооперации с участниками кластера работают свыше 140 организаций в смежных отраслях: это искусственный интеллект, связь, двигатели, оборудование и многое другое", — перечислил зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране число МСП-производителей беспилотников в России за год выросло на 15% и сегодня насчитывает 607 предприятий. Уровень занятости увеличился почти на треть, до 10 тысяч человек.

"Только с начала 2025 года было создано 51 новое МСП, основным видом деятельности которого является выпуск беспилотников и их компонентов. При этом мы видим не только количественное, но и качественное развитие сегмента. Если в прошлом году на одну такую компанию приходилось в среднем по 14 сотрудников, то сегодня это уже 16-17 человек", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Существующие финансовые инструменты также способствовали развитию МСП-производителей БПЛА, обеспечивая доступ к заемному финансированию для выпуска востребованных изделий, наращивания объемов производства и запуска в серию новых модификаций. За три года почти каждый третий МСП-производитель беспилотников в России пользовался мерами господдержки.

Напомним, на днях был подписан закон о налоговых льготах для производителей БАС. Речь идет о применении нулевой ставки НДС при их продаже. Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.