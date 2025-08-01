Предложения по устойчивому экономическому росту Самарской области выработали на стратегической сессии

В пятницу, 1 августа, на площадке Самарского университета прошла стратегическая сессия по развитию экономики региона на ближайшее десятилетие. Организатором выступило Минэкономразвития региона. Участниками события стали представители органов власти, институтов развития, бизнеса, а также деловых и общественных объединений.

Задача сессии — сформировать предложения по развитию экономики, которые войдут в проект стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.

"С экспертами из разных отраслей мы должны заложить основу будущего долгосрочного развития. Ряд выработанных на стратегической сессии решений, безусловно, лягут в основу дальнейшей работы областного правительства и региональных институтов поддержки бизнеса", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участие в разработке стратегических решений приняли более 130 экспертов. После пленарного заседания, где были обозначены задачи, стоящие перед участниками сессии, работа продолжилась на тематических секциях по ключевым направлениям экономики: инвестиционная активность, экспортная деятельность, предпринимательство, поддержка инноваций.

"У каждого уровня свой обзор, и нам, предпринимателям, видны те моменты, которые остаются вне поля зрения органов власти. И задача таких сессий — рассказать о них, выработать решения, путем обсуждения с коллегами. Перед нами стоит общая задача — увеличить экспорт в регионе, сделать Самарскую область экономическим лидером", — поделилась начальник отдела внешнеэкономической деятельности ГК "Синко" Нора Мнацаканян.

"Мы с коллегами из разных сфер обсуждали варианты, как сделать жизнь наших предпринимателей лучше, облегчить нашу жизнь и условия ведения бизнеса в Самарской области. Дискуссия получилась очень живая, у нас за столом присутствовал и прокурор, и МЧС, и сотрудники государственных органов и предприниматели, и мы спорили о контрольно-надзорной деятельности, и о регулированных госзакупок, и о других вопросах. Но к общему мнению вроде бы пришли — предложения сформулировали", — рассказал Игорь Захаров, представитель самарского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Разработанные инициативы будут учитываться при формировании проекта Стратегии.

Предложить свои идеи по развитию губернии может каждый житель региона на сайте областного минэкономразвития.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.