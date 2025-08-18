Облсуд вынес решение по делу о драке в Борском районе

После конфликта двух компаний потерпевшими признали двух человек. Суд первой инстанции признал виновными двух братьев и отправил их в колонию. Но недавно приговор обжаловали в облсуде.

Напомним, ранее сообщалось, что произойти могло следующее. Конфликт якобы начался из-за девушки между азербайджанцами Намигом Исмаиловым и Эдиком Гайнутдиновым. Намиг позвонил брату Расиму и товарищам. Драку попытались разнять местные жители Максим Паснов и Тимур Саляхов. В итоге их избили монтировками и изрезали. Дальше Тимур повез Максима в больницу, а оппоненты расстреляли автомобиль Максима.

Согласно данным облсуда, один из потерпевших рассказал следующее. Он с близкими отдыхал на озере, после чего поехали в кафе. Там находился Исмаилов Намик с девушками. Мол, с Намиком говорили, затем разошлись нормально, после чего Намик уехал. Дальше один из свидетелей в телефонной переписке ругался с Намиком, поехали поговорить. Намерения драться не было. Но затем все же возникла драка.

"Исмаилов Намик забежал во двор дома, откуда затем выбежал с пистолетом, он выбил ногой пистолет у Намика, после чего стал с Исмаиловым Расимом драться. Исмаилов Намик нанес ему удар ножом, он упал, братья Исмаиловы его пинали вдвоем. Одним глазом видел, как второго потерпевшего ударили, выбежала мама Исмаилова, стала кричать, к нему подошла подруга, его оттащили к машине", — следует из показаний потерпевшего в материалах суда.

В то же время из показаний одного из осужденных следует несколько иное. Намик рассказывал, что в кафе между ним и потерпевшим произошел конфликт, последний угрожал применением физического насилия. После чего Намик уехал домой, лег спать, перед этим переписывался в социальной сети с одним из свидетелей. Потом, мол, ему позвонили с незнакомого номера, интересовались его местонахождением.

"Около 5 часов утра он проснулся, услышав пьяные крики с улицы, вышел на улицу, где увидел нескольких человек, которые провоцировали его брата на конфликт. Когда он спросил о том, что произошло, один из участников ударил его 2-3 раза по голове бутылкой из-под шампанского, отчего он почувствовал физическую боль и упал на песок, затем его обхватили, стали душить, а потерпевший нанес ему два-три удара по логове бутылкой из-под шампанского, потерпевший же нанес ему несколько ударов ногами по его ногам. Затем он услышал крики матери, что та вызовет полицию, а брат растаскивал парней от него. Когда ему удалось встать с земли, он схватил лежащую на земле железку размером примерно 15-20 см, являвшейся деталью от порога автомобиля, когда его брат оттолкнул от себя потерпевшего, в руках у которого был деревянный брусок, он сделал указанной железкой взмах слева направо наотмашь, в результате чего попал по лицу потерпевшего", — следует из показаний осужденного в материалах суда.

Намик говорил, что потом поднял лежащий на песке игрушечный пистолет, направил в сторону парней, сказав, что всех перестреляет, чтоб они уехали. После этого парни сели в автомобиль и уехали.

Суд исследовал также показания свидетелей и другие доказательства по делу и сделал вывод. Исмаилова Намика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы (ст. 111 УК РФ, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") с отбыванием в колонии строгого режима. Исмаилова Расима приговорили к такому же наказанию по той же статье плюс добавили наказание по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") — по совокупности к двум годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также в пользу потерпевшего с них взыскано по 400 тысяч рублей, а в счет государства — процессуальные издержки. Облсуд решение немного изменил: теперь братья Исмаиловы должны еще выплатить чуть более 10 тысяч в качестве возмещения расходов на лечение.