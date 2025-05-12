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Преступления Происшествия

Мать осужденных за нападение в Борском районе рассказала свою версию событий

БОРСКОЕ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Татьяна Исмаилова, мать Расима и Намика Исмаиловых, захотела рассказать СМИ свою версию произошедшего в Борском районе конфликта.

"Утром 7 июля 2024 года около 5 часов утра наш дом в селе Заплавное Борского района на ул. Чернонебовка, 11б был разбужен двумя автомобилями. Из них вышли семь человек во главе с неким Саляховым Т. Эти люди, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбудили моего старшего сына Расима и в грубой форме начали допрашивать о местонахождении его младшего брата, Намика. На тот момент младший сын находился на речке. Я как мать попыталась остановить их агрессию, но столкнулась с тем же враждебным отношением. Расим, видя происходящее, сделал им замечание. Когда Намик подъехал к дому на такси, на него сразу же напал один из этих людей. Завязалась драка, в ходе которой, как известно, пострадали Саляхов и Паснов", - заявляет мать.

Она также утверждает, что ничего не случилось бы, если бы не приехали к дому.

"Мои дети несут наказание, которое вынес суд. Мы выплатили пострадавшему полмиллиона рублей якобы на лечение глаза, из-за которого он якобы перестал видеть", - утверждает женщина.

Адвокат осужденных в переписке с журналистом Волга Ньюс заявил, что осужденные получили гражданство три года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что произойти могло следующее. Конфликт якобы начался между азербайджанцами Намигом Исмаиловым и Эдиком Гайнутдиновым. Намиг позвонил брату Расиму и товарищам. Драку попытались разнять местные жители Максим Паснов и Тимур Саляхов. В итоге их избили монтировками и изрезали. Дальше Тимур повез Максима в больницу, а оппоненты расстреляли автомобиль Максима.

"Мой брат Тимур с друзьями сидел в кафе. Там же находилась компания, где был Намиг Исмаилов. Мужчины из компании Намига стали приставать к девушке. Брат и его друзья поняли, что девушке неприятно, и вступились за нее", - рассказал журналисту Волга Ньюс брат Тимура Саляхова Руслан.
В итоге и начался конфликт.

"Следственным управлением СК России по Самарской области инициирован вопрос о передаче в свое производство возбужденного в полиции по данному факту уголовного дела. По поручению главы ведомства и.о. руководителя СУ по Самарской области  А.И.Колбасина в центральный аппарат будет представлен доклад по ситуации и по результатам рассмотрения ходатайства о передаче уголовного дела", - сообщали об этой ситуации в СУ СКР по Самарской области.

Дело дошло до суда. Братьям Измайловым дали по два с половиной года лишения свободы (ст. 111 УК РФ, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Пострадавшие хотят обжаловать приговор за мягкостью.

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