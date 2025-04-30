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Суды Происшествия

В Самарской области будут обжаловать приговор гражданам Украины, напавшим на сельчан

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потерпевшие от нападения в с. Борское будут обжаловать за мягкостью приговор двум братьям Исмаиловым. Сейчас они ждут напечатанного приговора суда.

Ранее сообщалось, что произойти могло следующее. Конфликт якобы начался между азербайджанцами Намигом Исмоиловым и Эдиком Гайнутдиновым. Намиг позвонил брату Расиму и товарищам. Драку попытались разнять местные жители Максим Паснов и Тимур Саляхов. В итоге их избили монтировками и изрезали. Дальше Тимур повез Максима в больницу, а оппоненты расстреляли автомобиль Максима. В соцсетях уже высказали беспокойство, что историю могут "спустить на тормозах" из-за "давления диаспоры". В полиции ответили, что уголовное дело возбудили по статье УК РФ "Хулиганство".

"Мой брат Тимур с друзьями сидел в кафе. Там же находилась компания, где был Намиг Исмаилов. Мужчины из компании Намига стали приставать к девушке. Брат и его друзья поняли, что девушке неприятно, и вступились за нее", — рассказал журналисту Волга Ньюс брат Тимура Саляхова Руслан.

В итоге компания предполагаемых задир, по словам Руслана, начала конфликт. Они же позвали "на разборки" своих друзей, позвонив им по телефону. Дальше, как позже написал в заявлении в полицию Тимур, Намиг достал нож из машины и порезал ему голову.

В компании пострадавших появились слухи — якобы Намиг и Расим вообще приехали из Украины и у Расима проблемы с гражданством.

"Следственным управлением СК России по Самарской области инициирован вопрос о передаче в свое производство возбужденного в полиции по данному факту уголовного дела. По поручению главы ведомства и. о. руководителя СУ по Самарской области Колбасиным А. И. в центральный аппарат будет представлен доклад по ситуации и о результатах рассмотрения ходатайства о передаче уголовного дела", — сообщали об этой ситуации в СУ СКР по Самарской области.

Дело дошло до суда. Как рассказал журналисту Волга Ньюс Тимур, братьям Измайловым на днях дали по два с половиной года лишения свободы по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По словам Тимура, в процессе выяснилось, что подсудимые — граждане Украины и возникли вопросы по их пребыванию в РФ.

"Мы считаем, что приговор мягкий, и хотим его обжаловать. Но пока нам не отдали приговор в письменном виде — сказали уже только после праздников. Надеюсь, что успеем, потому что время, которое дано на обжалование, ограничено", — говорит Тимур.

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