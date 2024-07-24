"Вступились за девушку": пострадавшие в Борском районе рассказали о "ночной резне"

Стали известны подробности конфликта, который произошел в с. Борское Самарской области. Журналисту Волга Ньюс удалось поговорить с братом одного из пострадавших молодых людей.

Ранее сообщалось, что произойти могло следующее. Конфликт якобы начался между азербайджанцами Намигом Исмоиловым и Эдиком Гайнутдиновым. Намиг позвонил брату Расиму и товарищам. Драку попытались разнять местные жители Максим Паснов и Тимур Саляхов. В итоге их избили монтировками и изрезали. Дальше Тимур повез Максима в больницу, а оппоненты расстреляли автомобиль Максима. В соцсетях уже высказали беспокойство, что историю могут "спустить на тормозах" из-за "давления диаспоры". В полиции ответили, что уголовное дело возбудили по статье УК РФ "Хулиганство".

"Мой брат Тимур с друзьями сидел в кафе. Там же находилась компания, где был Намиг Исмаилов. Мужчины из компании Намига стали приставать к девушке. Брат и его друзья поняли, что девушке неприятно, и вступились за нее", — рассказал журналисту Волга Ньюс брат Тимура Саляхова Руслан.

В итоге компания предполагаемых задир, по словам Руслана, начала конфликт. Они же позвали "на разборки" своих друзей, позвонив им по телефону. Дальше, как позже написал в заявлении в полицию Тимур, Намиг достал нож из машины и порезал ему голову.

В компании пострадавших появились слухи — якобы Намиг и Расим вообще приехали с Украины и у Расима проблемы с гражданством. Так или иначе, теперь с обоими разбираются уже сотрудники Следственного комитета.

"Следственным управлением СК России по Самарской области инициирован вопрос о передаче в свое производство возбужденного в полиции по данному факту уголовного дела. По поручению главы ведомства и. о. руководителя СУ по Самарской области Колбасиным А. И. в центральный аппарат будет представлен доклад по ситуации и о результатах рассмотрения ходатайства о передаче уголовного дела", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.