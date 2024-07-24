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Преступления Происшествия

В Борском "новые россияне" избили местных жителей

БОРСКОЕ. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ГУ МВД по Самарской области установили участников конфликта, который произошел ночью 9 июля в селе Борское. В отношении группы мужчин возбуждено уголовное дело. О случившемся рассказал в соцсетях глава района Эдуард Ардабьев на следующий день после конфликта.

Фото: предоставлено автором

"Вопиющая, на мой взгляд, ситуация произошла этой ночью в селе Борское. Даже слов нет для описания произошедшего. Группа молодых людей устроила бандитские разборки. В результате есть пострадавшие, а некоторым грозит серьезное наказание. Обращаюсь к этим молодым людям: вы сами ломаете свою жизнь! Любой конфликт можно разрешить переговорами и найти решения без применения физического насилия. Если вы отличаетесь физической силой и отменным здоровьем, то в наше время все это применить нет никаких проблем. Но как председатель призывной и мобилизационной комиссий я постоянно встречаюсь с обратным - такие "орлы", как правило, немощны и нездоровы. По данному случаю полиция проводит проверку, виновные понесут наказание", - написал глава района.

По данным источников, произойти могло следующее. Конфликт якобы начался между азербайджанцами Намигом Исмоиловым и Эдиком Гайнутдиновым. Намиг позвонил брату Расима и товарищам.
Драку попытались разнять местные жители Максим Паснов и Тимур Саляхов. В итоге их избили монтировками и изрезали. Дальше Тимур повез Максима в больницу, а оппоненты расстреляли автомобиль Максима.

В соцсетях уже высказали беспокойство, что историю могут "спустить на тормозах" из-за "давления диаспоры". Также в некоторых интернет-источниках сообщается, что потерпевшим поступали угрозы. Ситуацию уже прокомментировали правоохранители.

"Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области".

Одна из санкций статьи "Хулиганство" предусматривает в том числе лишение свободы. Редакция будет следить за развитием событий.

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