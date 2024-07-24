Дело об избиении жителей Самарской области "новыми россиянами" могут передать в СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении мигрантами двух жителей Борского района Самарской области.

Напомним, глава района сообщил в соцсетях о произошедшем 9 июля конфликте в с. Борское. Сельчане Максим Паснов и Тимур Саляхов попытались разнять драку между азербайджанцами Намигом Исмоиловым и Эдиком Гайнутдиновым. В итоге Паснова и Саляхова самих избили монтировками и порезали. Также мигранты обстреляли машину пострадавших, когда один из них повез другого в больницу.

Пострадавшие получили многочисленные травмы. ГУ МВД России по Самарской области сообщило, что все участники конфликта установлены и возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

При этом региональное СУ СК инициировало вопрос о передаче возбужденного в полиции дела в свое производство.