Дело об избиении жителей Самарской области "новыми россиянами" могут передать в СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении мигрантами двух жителей Борского района Самарской области.
Напомним, глава района сообщил в соцсетях о произошедшем 9 июля конфликте в с. Борское. Сельчане Максим Паснов и Тимур Саляхов попытались разнять драку между азербайджанцами Намигом Исмоиловым и Эдиком Гайнутдиновым. В итоге Паснова и Саляхова самих избили монтировками и порезали. Также мигранты обстреляли машину пострадавших, когда один из них повез другого в больницу.
Пострадавшие получили многочисленные травмы. ГУ МВД России по Самарской области сообщило, что все участники конфликта установлены и возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
При этом региональное СУ СК инициировало вопрос о передаче возбужденного в полиции дела в свое производство.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки