В Самарской области совершенствуют поддержку бизнеса в сфере креативных индустрий

На площадке творческого кластера "Станкозавод" прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.

Первый конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий прошел в 2024 году. Тогда 20 предпринимателей региона получили финансовую поддержку своих творческих проектов на общую сумму 10 млн рублей. В этом году предприниматели вновь могут заявиться на конкурс и получать поддержку от государства.

"Основная задача этой встречи — обсудить условия предоставления гранта, чтобы бюджетные инвестиции в эти гранты приносили эффект и самому бизнесу, и нашему региону. Через несколько недель мы будем обсуждать конкретные параметры нормативного акта по предоставлению грантов. И, конечно, будем встречаться с предпринимателями на консультациях, во время обучения", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

В ходе встречи участники обсудили критерии отбора победителей, цели, на которые можно направить средства гранта, условия, которым должен соответствовать бизнес заявителя и какая будет отчетность. Представители креативного сообщества предложили много конструктивных идей, которые будут учтены при доработке документа. Это поможет сделать поддержку доступнее, а процедуру конкурсного отбора максимально понятной и прозрачной.

"Деятельность печатного издания — это финансово-затратная история, к тому же мы сейчас делаем ремонт, планируем создать отдельную фотостудию, и финансовую поддержку хотели бы вложить именно в закупку фотооборудования, чтобы наши снимки были еще качественней", — делится Светлана Руссель, владелица и главный редактор журнала Roussel Collection.

Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. Участвовать смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.

Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Старт приема заявок на участие в конкурсе будет объявлен на портале mybiz63.ru и сайте минэкономразвития региона.