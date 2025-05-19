В Самарской области совершенствуют поддержку бизнеса в сфере креативных индустрий

На площадке творческого кластера "Станкозавод" прошла встреча, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. В событии приняли участие представители областного минэкономразвития и творческих бизнес-проектов.
Первый конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий прошел в 2024 году. Тогда 20 предпринимателей региона получили финансовую поддержку своих творческих проектов на общую сумму 10 млн рублей. В этом году предприниматели вновь могут заявиться на конкурс и получать поддержку от государства.
"Основная задача этой встречи — обсудить условия предоставления гранта, чтобы бюджетные инвестиции в эти гранты приносили эффект и самому бизнесу, и нашему региону. Через несколько недель мы будем обсуждать конкретные параметры нормативного акта по предоставлению грантов. И, конечно, будем встречаться с предпринимателями на консультациях, во время обучения", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
В ходе встречи участники обсудили критерии отбора победителей, цели, на которые можно направить средства гранта, условия, которым должен соответствовать бизнес заявителя и какая будет отчетность. Представители креативного сообщества предложили много конструктивных идей, которые будут учтены при доработке документа. Это поможет сделать поддержку доступнее, а процедуру конкурсного отбора максимально понятной и прозрачной.
"Деятельность печатного издания — это финансово-затратная история, к тому же мы сейчас делаем ремонт, планируем создать отдельную фотостудию, и финансовую поддержку хотели бы вложить именно в закупку фотооборудования, чтобы наши снимки были еще качественней", — делится Светлана Руссель, владелица и главный редактор журнала Roussel Collection.
Победители конкурса получат до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. Участвовать смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.
Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Старт приема заявок на участие в конкурсе будет объявлен на портале mybiz63.ru и сайте минэкономразвития региона.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?