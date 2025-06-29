В Тольятти водитель Lada Vesta врезался в забор, пострадала пассажирка

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В субботу, 28 июня, в 21:45 в Тольятти 31-летний водитель Lada Vesta у дома №103Б по ул. Вокзальной нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на препятствие.

Фото: ГУ МВД по Самарской области