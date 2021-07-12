"Бизнес Дата" планирует застроить центр Самары многоэтажками

ООО ИСК "Бизнес Дата" на прошедших публичных слушаниях получило одобрение на строительство высоток в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Арцыбушевской. Общая площадь участка под застройку составит 26,4 тыс. кв метров.

На публичных слушаниях, которые состоялись в начале июля, заявитель — ООО ИСК "Бизнес Дата" просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. В письменном виде в городской департамент градостроительства поступило 29 мнений в поддержку проекта и всего семь — "против".

По словам директора ООО проектом предусмотрено озеленение 25% от общей площади квартала. Проект планирования на данную территорию уже утвержден. Он также предусматривает размещение социальных объектов — школы, детского сада.

Компания ИСК "Бизнес Дата" является проектировщиком, а возведением объекта, по словам представителей ООО, займутся другие фирмы.