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Строительство Строительство и недвижимость

Давидюк вновь попросил согласовать расширение высотной застройки в Зубчаниновке

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 мая в Самаре стартуют общественные обсуждения по проекту поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Одно из изменений инициировало ООО "Донстрой", принадлежащее известному девелоперу Анатолию Давидюку.

Фото: Александра Ламзина

Компания просит изменить зонирование участка площадью 13 тыс. кв. м в поселке Зубчаниновка — на пересечении ул. Металлургической и Магистральной, с ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны — до 300 м) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Посмотрите карту.

В мэрии сообщают, что информационные материалы будут представлены на экспозиции по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства Самары. Работать она юудет до 29 мая включительно. В этот же период горожане могут оставить свои отзывы, как в рамках работы экспозиции, так и онлайн. Результаты объявят в июне.

Это вторая попытка девелопера добиться смены зонирования площадки. В прошлый раз мэрия отказала, объяснив это тем, что земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, производств и сооружений.

На Магистральной Анатолий Давидюк собирается произвести масштабную застройку. Изначально он выносил на общественные обсуждения проект застройки двух участков площадью 54,6 тыс. и 28,9 тыс. кв. м. Там планируется возведение пяти многоэтажных домов, двух детских садов и школы, ФОКа и двух паркингов на 300 мест каждый.

При этом компания просила согласовать организацию меньшего количества парковок, чем положено, — 0,5 места на одну квартиру. Мэрия изначально дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения. Осенью вопрос выносили на новое обсуждение. На этот раз застройщик получил отказ от властей.

За счет смены зонирования участка на ул. Металлургической девелопер получит возможность расширить площадь жилой застройки. 

На счету компаний Анатолия Давидюка - строительство ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также застройщик займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

Гид потребителя

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Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

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