Давидюк вновь попросил согласовать расширение высотной застройки в Зубчаниновке

20 мая в Самаре стартуют общественные обсуждения по проекту поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Одно из изменений инициировало ООО "Донстрой", принадлежащее известному девелоперу Анатолию Давидюку.

Компания просит изменить зонирование участка площадью 13 тыс. кв. м в поселке Зубчаниновка — на пересечении ул. Металлургической и Магистральной, с ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны — до 300 м) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Посмотрите карту.

В мэрии сообщают, что информационные материалы будут представлены на экспозиции по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства Самары. Работать она юудет до 29 мая включительно. В этот же период горожане могут оставить свои отзывы, как в рамках работы экспозиции, так и онлайн. Результаты объявят в июне.

Это вторая попытка девелопера добиться смены зонирования площадки. В прошлый раз мэрия отказала, объяснив это тем, что земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне промышленных объектов, производств и сооружений.

На Магистральной Анатолий Давидюк собирается произвести масштабную застройку. Изначально он выносил на общественные обсуждения проект застройки двух участков площадью 54,6 тыс. и 28,9 тыс. кв. м. Там планируется возведение пяти многоэтажных домов, двух детских садов и школы, ФОКа и двух паркингов на 300 мест каждый.

При этом компания просила согласовать организацию меньшего количества парковок, чем положено, — 0,5 места на одну квартиру. Мэрия изначально дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения. Осенью вопрос выносили на новое обсуждение. На этот раз застройщик получил отказ от властей.

За счет смены зонирования участка на ул. Металлургической девелопер получит возможность расширить площадь жилой застройки.