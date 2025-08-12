По факту возгорания автобуса в Самаре назначена доследственная проверка

В Самаре организована доследственная проверка по факту возгорания автобуса с находившимися внутри пассажирами, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 12 августа на ул. Ново-Садовой в Самаре произошло возгорание в движении автобуса "ПАЗ", который следовал по маршруту № 91. Погибших и пострадавших в результате происшедшего нет.

По поручению руководителя регионального СУ СК РФ Павла Олейника по данному факту территориальным следственным отделом организована доследственная проверка. В ходе проверки будут опрошены водитель и пассажиры автобуса, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.