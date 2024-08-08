Прокуратура Самары добилась отмены решений по сокращению парковок для трех ЖК

Прокуратура Самары добилась отмены нескольких разрешений горадминистрации на уменьшение числа парковок, выданных застройщикам.
Так, отменены разрешения на отклонение от предельных параметров застройки, выданные ООО "Сокол-2" (проект ЖК на ул. Магистральной), ООО "СЗ "Кряж" (застройка в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной), ООО "ССК ЮГ" (ул. Красноармейская).
Ранее мэрия разрешила им сократить норматив парковочных мест с 1 места на квартиру до 0,5 места.
Прокуратура города усмотрела в этом нарушение прав граждан и обратилась в суд.
Как следует из материалов суда по делу ООО "Сокол-2" (подконтрольно Анатолию Давидюку, бенефициару ГК "Новый Дон"), компания обосновывала необходимость отклонений тем, что участки имеют конфигурацию и размер, а также инженерно-геологические характеристики, при которых соблюдение регламентов по парковкам сделает проект экономически нецелесообразным.
Однако представители прокуратуры указывали, что это не является достаточным основанием для отступлений от утвержденных регламентов, а застройщик при покупке участка берет на себя все риски и должен изначально ориентироваться на соблюдение регламентов. Суд поддержал такую позицию.
Напомним, именно предоставление разрешения на отклонение от регламентов, выданное ООО "Сокол-2" стало причиной увольнения руководителя департамента управления имуществом Самары Андрея Белоклокова по утрате доверия.
Прокуратура сообщала, что Белоклоков был членом комиссии, выдавшей разрешение, а его брат при этом имел договор с "Соколом-2", связанные с предпринимательской деятельностью.
Также отметим, что в 2023 г. прокуратура добилась отмены разрешения уменьшить число парковок для ООО "Парковый", осваивающего участок напротив Загородного парка, в границах ул. Ново-Садовой, Паркового пер., улиц Академика Павлова и 2-й радиальной.
Последние комментарии
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция