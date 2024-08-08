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Строительство Строительство и недвижимость

Прокуратура Самары добилась отмены решений по сокращению парковок для трех ЖК

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары добилась отмены нескольких разрешений горадминистрации на уменьшение числа парковок, выданных застройщикам.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Так, отменены разрешения на отклонение от предельных параметров застройки, выданные ООО "Сокол-2" (проект ЖК на ул. Магистральной), ООО "СЗ "Кряж" (застройка в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной), ООО "ССК ЮГ" (ул. Красноармейская).

Ранее мэрия разрешила им сократить норматив парковочных мест с 1 места на квартиру до 0,5 места.

Прокуратура города усмотрела в этом нарушение прав граждан и обратилась в суд.

Как следует из материалов суда по делу ООО "Сокол-2" (подконтрольно Анатолию Давидюку, бенефициару ГК "Новый Дон"), компания обосновывала необходимость отклонений тем, что участки имеют конфигурацию и размер, а также инженерно-геологические характеристики, при которых соблюдение регламентов по парковкам сделает проект экономически нецелесообразным.

Однако представители прокуратуры указывали, что это не является достаточным основанием для отступлений от утвержденных регламентов, а застройщик при покупке участка берет на себя все риски и должен изначально ориентироваться на соблюдение регламентов. Суд поддержал такую позицию.

Напомним, именно предоставление разрешения на отклонение от регламентов, выданное ООО "Сокол-2" стало причиной увольнения руководителя департамента управления имуществом Самары Андрея Белоклокова по утрате доверия.

Прокуратура сообщала, что Белоклоков был членом комиссии, выдавшей разрешение, а его брат при этом имел договор с "Соколом-2", связанные с предпринимательской деятельностью.

Также отметим, что в 2023 г. прокуратура добилась отмены разрешения уменьшить число парковок для ООО "Парковый", осваивающего участок напротив Загородного парка, в границах ул. Ново-Садовой, Паркового пер., улиц Академика Павлова и 2-й радиальной.

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