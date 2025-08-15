Голкипер "Акрона" Сергей Волков перешел в "Родину" на правах аренды на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Сергей Волков связал свою карьеру с "Акроном" с момента образования самого клуба в 2018 г. и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202). За более чем семь лет в составе "Акрона" голкипер сыграл в 37-и матчах в соревнованиях третьего дивизиона и в 165-ти — на профессиональном уровне: 18 — в рамках РПЛ, 123 — в ФНЛ, 6 — в ПФЛ, 16 — в Кубке России и две переходные игры с "Уралом".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.