Культура

В Самаре пройдет открытая лекция про Сергея Дягилева

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
21 августа на площадке "СамАрта" с лекцией выступит заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина по научной работе, профессор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Тема его лекции — "Первые выставки Сергея Дягилева: куратор между эстетикой и геополитикой".

"Сергей Дягилев всемирно известен как реформатор театра, импресарио "Русских сезонов". Но до того как прославиться в этом качестве, он стал практически первым в мире куратором в современном смысле этого слова. В 1890-е годы он организовал целый ряд выставок новаторского зарубежного искусства в России — от немецких и британских акварелистов в 1897 году до международного смотра мирового модернизма в 1899. На лекции мы рассмотрим основные дягилевские выставки 1890-х годов и выясним, как его выбор куратора сочетается, к примеру, с борьбой Норвегии за независимость от Швеции и со стратегическими интересами России в арктических морях, как нужно привлекать к пиару своей выставки Российского императора, и ряд других, не менее интересных вопросов", — рассказал Илья Доронченков. 

Записаться на открытую лекцию можно по ссылке.

Лекция пройдет в рамках проекта "Музейные маршруты". Самарская сессия проекта продлится с 20 по 23 августа. Она будет посвящена культурному коду России, как основе для развития взаимодействия между музеями, регионами и бизнесом.

Участников ждут пленарные заседания и экспертные сессии, во время которых обсудят, как создавать совместные проекты, реализовывать крупные выставки, интегрироваться в локальную среду. Важной темой также станет развитие детских программ в музее. 

