Суд признал незаконным разрешение администрации Самары строить дом с отклонениями

В Ленинском районе Самары суд рассмотрел иск городской прокуратуры к горадминистрации из-за предоставления возможности на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Как рассказывают местные жители, иск был подан на основании их коллективного обращения в надзорное ведомство.

Напомним, мэрия Самары предоставила разрешение ООО "Парковый" на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 3243 кв. м. в Октябрьском районе. Участок находится напротив Загородного парка, в границах ул. Ново-Садовой, Паркового пер., улиц Академика Павлова и 2-й радиальной. Застройщик планировал возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочного места на квартиру и максимальным процентом застройки 45%.

В октябре 2022 г., в Самаре прошли общественные обсуждения, во время которых горожане высказались против точечной застройки. В обсуждениях участвовали 85 человек, оставившие мнение на сайте мэрии или направив его на сайт департамента градостроительства. Основными аргументами против застройки стали нехватка парковочных мест и плачевная ситуация с инфраструктурой. В частности, местные жители жаловались на отсутствие детского сада в микрорайоне.

В итоге сложившуюся ситуацию разбирали в суде.

"По мнению прокурора, постановление в части предоставления ООО "Парковый" разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства является незаконным, нарушающим права и охраняемые законом интересы неопределенного круга лиц. В нарушение ч. 6 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ постановление в указанной части не содержит указания на причины его принятия. ООО "Парковый" не представлены документы, подтверждающие, что конфигурация, инженерно-геологические или иные неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка не позволяют осуществить строительство многоквартирного дома с соблюдением установленного параметра по количеству парковочных мест. Следовательно, основания для предоставления разрешения отсутствовали", — указано в материалах суда.

Служители Фемиды признали незаконным постановление администрации Самары от 30.06.2023 No 652 "О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара".

Также сейчас прокуратура через суд пытается заставить администрацию города изъять участки под строительство 16 школ и детсадов.