Самарцы не поддержали точечную застройку напротив Загородного парка

В Самаре прошли общественные обсуждения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка в Октябрьском районе. Заявителем выступило ООО "Парковый", просившее согласовать точечную застройку на участке в 3243 кв метра в границах ул. Ново-Садовой, пер. Паркового, улиц Академика Павлова и 2-й радиальной.

Напомним, застройщик планирует возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочными местами на квартиру, с максимальным процентом застройки 45%.

В общественных обсуждениях в общей сложности приняли участие 85 человек, оставившие мнение на сайте мэрии или направившие его на сайт департамента градостроительства. Большинством голосов они высказались против. Среди основных аргументов — нехватка парковочных мест и плачевная ситуация с инфраструктурой. В частности, местные жители жалуются на отсутствие детского сада в микрорайоне:

"Нам очень не хватает детского садика и школы. Ситуация с парковкой катастрофическая. Выражаю крайне отрицательное мнение по данному вопросу".

"В данном районе очень мало парковочных мест и много многоэтажных домов. Проблема с парковкой постоянная и не решаемая. Еще одна высотная застройка с отсутствием паркинга только усугубит и без того плачевную ситуацию с парковочными местами".

"Против по причине отсутствия отдельных инженерных сетей под данное здание, отсутствие инфраструктуры в целом, так как данное место уже плотно застроено. Предлагаю построить на данном месте детский сад, что очень актуально из-за плотной застройки данного района города".

"Уже построен целый квартал с отклонениями от параметров. Уже сейчас две машины не могут разъехаться на дороге. А это еще не работает административное здание с тоже ограниченным количеством парковочых мест. Детские площадки размером в два метра. Тротуары настолько узкие, что с коляской не пройти. Еще одна высотная застройка только ухудшит ситуацию. Рядом стоящие дома совсем лишатся солнечного света. В данном районе отсутствуют садики, школы, почта, больница. Требуются социальные объекты, а не очередной "человейник", — приводят аргументы жители.

Общественные обсуждения были признаны состоявшимися.

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендовано принимать решение по проекту с учетом поступивших предложений и мнений.