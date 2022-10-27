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Общество

Самарцы не поддержали точечную застройку напротив Загородного парка

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошли общественные обсуждения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка в Октябрьском районе. Заявителем выступило ООО "Парковый", просившее согласовать точечную застройку на участке в 3243 кв метра в границах ул. Ново-Садовой, пер. Паркового, улиц Академика Павлова и 2-й радиальной.

Напомним, застройщик планирует возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочными местами на квартиру, с максимальным процентом застройки 45%.

В общественных обсуждениях в общей сложности приняли участие 85 человек, оставившие мнение на сайте мэрии или направившие его на сайт департамента градостроительства. Большинством голосов они высказались против. Среди основных аргументов — нехватка парковочных мест и плачевная ситуация с инфраструктурой. В частности, местные жители жалуются на отсутствие детского сада в микрорайоне:

"Нам очень не хватает детского садика и школы. Ситуация с парковкой катастрофическая. Выражаю крайне отрицательное мнение по данному вопросу".

"В данном районе очень мало парковочных мест и много многоэтажных домов. Проблема с парковкой постоянная и не решаемая. Еще одна высотная застройка с отсутствием паркинга только усугубит и без того плачевную ситуацию с парковочными местами".

"Против по причине отсутствия отдельных инженерных сетей под данное здание, отсутствие инфраструктуры в целом, так как данное место уже плотно застроено. Предлагаю построить на данном месте детский сад, что очень актуально из-за плотной застройки данного района города".

"Уже построен целый квартал с отклонениями от параметров. Уже сейчас две машины не могут разъехаться на дороге. А это еще не работает административное здание с тоже ограниченным количеством парковочых мест. Детские площадки размером в два метра. Тротуары настолько узкие, что с коляской не пройти. Еще одна высотная застройка только ухудшит ситуацию. Рядом стоящие дома совсем лишатся солнечного света. В данном районе отсутствуют садики, школы, почта, больница. Требуются социальные объекты, а не очередной "человейник", — приводят аргументы жители.

Общественные обсуждения были признаны состоявшимися. 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендовано принимать решение по проекту с учетом поступивших предложений и мнений.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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