В Самаре на общественные обсуждения вынесли проект точечной застройки в Октябрьском районе

ООО "Парковый" обратился в мэрию Самары с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка в Октябрьском районе.
Речь идет о территории площадью 3243 кв. метров в границах ул. Ново-Садовой, пер. Паркового, улиц Академика Павлова и 2-й радиальной. Застройщик планирует возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочными местами на квартиру, с максимальным процентом застройки 45%.
По данным Публичной кадастровой палаты вид использования указанного участка подходит для многоквартирной и многоэтажной жилой (высотной) застройки. Кадастровая стоимость — 20,64 млн рублей.
Кроме того, на общественные слушания вынесен земельный участок площадью 7948 кв метров, расположенный также в Октябрьском районе, по ул. Ново-Садовой. Застройщик предполагает использовать его под многоэтажную жилую застройку с предельной высотой строений, зданий, сооружений — 99,99 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 90%, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7.
Общественные обсуждения по указанному проекту пройдут с 13 октября о 3 ноября.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!