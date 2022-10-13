В Самаре на общественные обсуждения вынесли проект точечной застройки в Октябрьском районе

ООО "Парковый" обратился в мэрию Самары с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка в Октябрьском районе.

Речь идет о территории площадью 3243 кв. метров в границах ул. Ново-Садовой, пер. Паркового, улиц Академика Павлова и 2-й радиальной. Застройщик планирует возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочными местами на квартиру, с максимальным процентом застройки 45%.

По данным Публичной кадастровой палаты вид использования указанного участка подходит для многоквартирной и многоэтажной жилой (высотной) застройки. Кадастровая стоимость — 20,64 млн рублей.

Кроме того, на общественные слушания вынесен земельный участок площадью 7948 кв метров, расположенный также в Октябрьском районе, по ул. Ново-Садовой. Застройщик предполагает использовать его под многоэтажную жилую застройку с предельной высотой строений, зданий, сооружений — 99,99 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 90%, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7.

Общественные обсуждения по указанному проекту пройдут с 13 октября о 3 ноября.