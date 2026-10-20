Благодаря государственным мерам противодействия кибермошенникам, число киберпреступлений в России снизилось на треть

В России продолжается развитие инструментов по борьбе с кибермошенничеством, которые уже дают измеримый результат: по итогам восьми месяцев 2026 г. число преступлений в киберсфере сократилось на 32%, или на 150 тыс. случаев. Такие результаты представило Правительство России на форуме "Цифровые решения" 6 октября.

Для популяризации этих инструментов АНО "Национальные приоритеты" совместно с Минцифры России запустила рекламную кампанию, посвященную первым двум пакетам мер по противодействию кибермошенничеству. Повышение безопасности цифровой среды и защита россиян от киберпреступников — приоритеты национального проекта "Экономика данных".

Первый пакет мер был принят в 2025 г. и включил порядка 30 законодательных инициатив. В числе действующих инструментов защиты — самозапреты на оформление кредитов и сим-карт, маркировка звонков и дополнительные механизмы безопасности цифровых сервисов. Уже 32 млн россиян воспользовались самозапретом на оформление кредитов, около 2 млн — самозапретом на оформление сим-карт.

В июне 2026 г. был принят второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Он расширяет действующие механизмы защиты граждан и предусматривает дополнительные инструменты противодействия мошенническим схемам. Среди ключевых инициатив — детские сим-карты, самозапрет на входящие международные звонки, компенсация ущерба гражданам при неприменении обязательных антифрод-процедур, а также меры по противодействию частой замене сим-карт.

Одна из ключевых мер, которой можно воспользоваться для предотвращения утечек данных — сервис "доверенный контакт" для дополнительной защиты учетной записи на Госуслугах. Пользователь может назначить родственника или близкого человека, которому будет поступать дополнительный код подтверждения при восстановлении доступа к аккаунту. При этом доверенный контакт не получает доступа к личному кабинету и не может совершать действия от имени владельца учетной записи. Это позволяет не допустить потерю доступа к странице и персональным данным.

Для защиты денег граждан запущена возможность подключить "вторую руку" для подтверждения банковских операций. Сервис позволяет назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать или отклонять определенные операции, например переводы или снятие наличных. Лимит суммы, как и перечень операций, определяется индивидуально самим пользователем. Важно, что помощник не получает доступа к средствам клиента и не может самостоятельно распоряжаться ими. Подключить услугу можно, обратившись в свой банк.

Еще одна государственная мера, направленная на противодействие кибермошенничеству, — внесудебная блокировка вредоносных ресурсов в интернете. Речь идет о сайтах, приложениях и программах, нацеленных на незаконное получение доступа к устройствам, аккаунтам и персональным данным пользователей. Теперь доступ к подозрительным ресурсам после проверки уполномоченным органом может быть ограничен без решения суда. Это позволит оперативнее пресекать деятельность злоумышленников и снизит риски заражения устройств и хищения персональных данных. Появление таких ресурсов отслеживают правоохранительные и надзорные органы, однако в случае столкновения с фишинговым сайтом пользователь сам может пожаловаться на него. Сделать это можно на Госуслугах. Обращение будет направлено на проверку уполномоченным органам, и в случае выявления неправомерной активности ресурс оперативно заблокируют.

Дополнительным инструментом обеспечения безопасности в интернете также выступают российские сертификаты безопасности Минцифры. Они позволяют сохранять защищенный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе банковским сервисам, при прекращении действия зарубежных сертификатов. Инструкции по установке доступны на Госуслугах и у Робота Макса. Пользователям "Яндекс Браузера" дополнительно устанавливать сертификаты не требуется.

Узнать подробнее о действующих инструментах защиты от кибермошенников можно в жизненной ситуации "Защита от мошенников в сети" на Госуслугах. Сервис объединяет информацию о мерах цифровой безопасности и помогает гражданам выбрать необходимые способы защиты персональных данных и денежных средств: в нем собраны инструкции по установлению самозапретов на оформление кредитов и сим-карт, подаче жалоб на подозрительные сайты и звонки, а также восстановлению доступа к учетной записи после взлома. С момента запуска в мае 2025 г. жизненной ситуацией воспользовались порядка 4 млн человек.