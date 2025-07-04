Вице-губернатор Антон Емельяненко вручил награды лучшим выпускникам СамГТУ

Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил Самарский государственный технический университет - один из старейших вузов России, который отметил 111 лет со дня основания.

Вице-губернатор познакомился с деятельностью учреждения, пообщался с руководством, педагогами вуза и посетил торжественную церемонию награждения лауреатов "Золотого фонда" СамГТУ. Звание лауреата присвоили в номинациях "За достижения в научной деятельности" и "За достижения в общественной деятельности". Благодарственные письма и почетные именные знаки за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте получили 46 лауреатов.

От лица главы региона Вячеслава Федорищева вице-губернатор поприветствовал выпускников и поздравил их с окончанием учебы, отметив, что своим трудом и преданностью профессии они помогут развитию Самарской области.

"Сегодня вы завершаете обучение в опорном университете Самарской области. Вуз по праву занимает высокие позиции в национальных и международных рейтингах, является передовым для региона и всей страны. Вы прошли большой путь, доказали способность работать над сложными технологическими проектами и готовы развиваться дальше, - обратился к молодым специалистам Антон Емельяненко. - В Самарской области более 400 крупнейших предприятий нефтегазохимической, электротехнической промышленности, сферы IT и других отраслей, которые готовы бороться за вас, готовы обеспечить наставничество, всестороннюю поддержку, социальные гарантии. Работая на предприятиях региона, вы сможете реализовать свой потенциал и внести вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Ярких вам побед и достижений!"

Студент института автоматики и информационных технологий Евгений Кайзеров стал обладателем почетной золотой медали и получил звание Лучшего выпускника 2025 года. Евгений неоднократно становился победителем и призером конференций и олимпиад регионального, всероссийского и международного уровня. Молодой ученый работает лаборантом, участвует в реализации нескольких грантов и хоздоговорных работ.

"Благодарен своему вузу, научному руководителю за то, что всегда поддерживали наши инициативы, помогали в реализации непростых проектов. Участие в научно-исследовательских работах позволило мне не только развивать свои навыки, но и внедрять инновации в свою практику", - рассказал Евгений Кайзеров.

В этом году Самарский государственный технический университет выпускает около 4,5 тыс. специалистов, которые востребованы в приоритетных отраслях промышленности: оборонной, нефтехимической, электротехнической.