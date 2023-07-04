Мэрия Самары разрешила строить дом с отклонениями вопреки мнению жителей

Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной предоставила разрешение ООО "Парковый" на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 3243 кв.м в Октябрьском районе.
Участок расположен напротив Загородного парка, в границах ул. Ново-Садовой, Паркового пер., улиц Академика Павлова и 2-й радиальной.
Застройщик планирует возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочного места на квартиру и максимальным процентом застройки 45%.
Напомним, в октябре 2022 года в Самаре прошли общественные обсуждения, во время которых горожане высказались против точечной застройки.
В общественных обсуждениях участвовали 85 человек, оставившие мнение на сайте мэрии или направившие его на сайт департамента градостроительства. Среди основных аргументов против застройки стали нехватка парковочных мест и плачевная ситуация с инфраструктурой. В частности, местные жители жалуются на отсутствие детского сада в микрорайоне.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!