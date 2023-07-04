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Общество

Мэрия Самары разрешила строить дом с отклонениями вопреки мнению жителей

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной предоставила разрешение ООО "Парковый" на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 3243 кв.м в Октябрьском районе.

Участок расположен напротив Загородного парка, в границах ул. Ново-Садовой, Паркового пер., улиц Академика Павлова и 2-й радиальной.

Застройщик планирует возвести на участке высотный жилой дом с 0,5 парковочного места на квартиру и максимальным процентом застройки 45%.

Напомним, в октябре 2022 года в Самаре прошли общественные обсуждения, во время которых горожане высказались против точечной застройки.

 

В общественных обсуждениях участвовали 85 человек, оставившие мнение на сайте мэрии или направившие его на сайт департамента градостроительства. Среди основных аргументов против застройки стали нехватка парковочных мест и плачевная ситуация с инфраструктурой. В частности, местные жители жалуются на отсутствие детского сада в микрорайоне.

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