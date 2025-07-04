16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура "Транспорт будущего" заключили на ПМЭФ ключевые соглашения в сфере высоких технологий ПМЭФ-2025: Самарская область вошла в ТОП-5 субъектов страны по уровню "дронификации" В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации Сотни жителей Тольятти и гостей города стали участниками мероприятии "Транспорта будущего"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет "Роскосмос", передает РИА Новости.

Через несколько минут после запуска ракета вывела корабль на низкую околоземную орбиту, он отделился от ее третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС.

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции планируется в 0.28 мск 6 июля. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток.

"Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3