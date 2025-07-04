Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура

Самарская ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет "Роскосмос", передает РИА Новости.
Через несколько минут после запуска ракета вывела корабль на низкую околоземную орбиту, он отделился от ее третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС.
Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции планируется в 0.28 мск 6 июля. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток.
"Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....