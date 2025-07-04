Самарский "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура

Самарская ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", которому предстоит отправиться к Международной космической станции, трансляцию запуска ведет "Роскосмос", передает РИА Новости.

Через несколько минут после запуска ракета вывела корабль на низкую околоземную орбиту, он отделился от ее третьей ступени и начал самостоятельный полет к МКС.

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции планируется в 0.28 мск 6 июля. Всего на орбите корабль будет находиться 167 суток.

"Прогресс МС-31" привезет на станцию более 2,6 тонны грузов, в том числе 950 килограммов топлива для ее дозаправки, 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС, 420 килограммов питьевой воды, а также продукты питания, одежду, санитарно-гигиенические и медицинские средства для экипажа.