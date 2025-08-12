Самарцы впервые напишут агродиктант

С 8 по 12 октября в рамках Недели агропромышленного комплекса в России впервые пройдет масштабная просветительская акция — Всероссийский агродиктант, сообщает региональное отделение "Единой России". Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлено на популяризацию аграрных профессий, повышение знаний об АПК и укрепление гордости за достижения отечественного агропрома.

Агродиктант организован федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село" совместно с АО "Россельхозбанк". Его задача — не только проверить знания россиян о сельском хозяйстве, но и привлечь внимание к современным технологиям в агропромышленном комплексе, а также к перспективам развития сельских территорий.

В состав оргкомитета войдут видные политические и общественные деятели, а экспертные комиссии сформируют из ученых, педагогов, представителей отраслевых НИИ, аграрных вузов и практиков.

Агродиктант пройдет в гибридном формате:

Офлайн — на 300 площадках во всех 89 регионах страны, включая аграрные вузы, колледжи, агрошколы, предприятия АПК и филиалы Россельхозбанка.

Онлайн — на официальной платформе агродиктант.рф.

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих ключевые направления сельского хозяйства:

растениеводство и защита растений;

животноводство и ветеринария;

агротехника и цифровизация АПК;

сельские территории и агротуризм;

экспорт сельхозпродукции и многое другое.

Принять участие в просветительском проекте смогут школьники и студенты, горожане, далекие от сельского хозяйства, специалисты АПК (для них вопросы будут сложнее).

Все участники получат электронные сертификаты, а лучшие — дипломы.