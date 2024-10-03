Давидюк опять подал заявку на сокращение парковок для нового ЖК в Зубчаниновке

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. На суд горожан вновь вынесли вопрос обустройства парковок в жилом комплексе, который ООО "Сокол-2" собирается возвести в поселке Зубчаниновка.

Застройка планируется на ул. Магистральной, в границах Аэропортовского шоссе и ул. Металлургической. На территории более 83 тыс. кв. м компания хочет возвести 5 многоэтажных домов, два детских сада и школу, ФОК и два паркинга на 300 мест каждый.

Камнем преткновения стал вопрос организации парковок в новом ЖК. В Самаре положено делать по одному месту для авто на одну квартиру. Всё, что меньше, требует согласования со стороны жителей и администрации. "Сокол-2" пошел по этому пути.

Еще один участок в Зубчаниновке попросили отдать под высотную застройку В Самаре планируют скорректировать правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Постановление об этом опубликовала городская администрация.

В 2022 г. компания предлагала сделать по 0,3 места на одну квартиру, но горожане выступили против этого. Через год от застройщика поступила скорректированная заявка. Он предложил делать по 0,5 места на квартиру. Мэрия дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения.

Теперь вопрос будут обсуждать заново. Правда, предложение "Сокола-2" не сильно отличается от предыдущего. Компания предлагает делать по 0,55-0,69 парковочных места на одну квартиру.

У самарцев будет возможность высказать свое мнение об этом с 10 по 17 октября в стенах департамента градостроительства Самары на ул. Галактионовской, 174 — там будет работать экспозиция. Также отправить свой отзыв можно через сайт мэрии.