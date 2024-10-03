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Строительство Строительство и недвижимость

Давидюк опять подал заявку на сокращение парковок для нового ЖК в Зубчаниновке

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. На суд горожан вновь вынесли вопрос обустройства парковок в жилом комплексе, который ООО "Сокол-2" собирается возвести в поселке Зубчаниновка.

Фото: Волга Ньюс

ООО "Сокол-2" принадлежит Анатолию Давидюку и входит в группу компаний "Новый Дон". Среди объектов ГК — ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

Застройка планируется на ул. Магистральной, в границах Аэропортовского шоссе и ул. Металлургической. На территории более 83 тыс. кв. м компания хочет возвести 5 многоэтажных домов, два детских сада и школу, ФОК и два паркинга на 300 мест каждый.

Камнем преткновения стал вопрос организации парковок в новом ЖК. В Самаре положено делать по одному месту для авто на одну квартиру. Всё, что меньше, требует согласования со стороны жителей и администрации. "Сокол-2" пошел по этому пути.

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В Самаре планируют скорректировать правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Постановление об этом опубликовала городская администрация.

В 2022 г. компания предлагала сделать по 0,3 места на одну квартиру, но горожане выступили против этого. Через год от застройщика поступила скорректированная заявка. Он предложил делать по 0,5 места на квартиру. Мэрия дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения.

Теперь вопрос будут обсуждать заново. Правда, предложение "Сокола-2" не сильно отличается от предыдущего. Компания предлагает делать по 0,55-0,69 парковочных места на одну квартиру.

У самарцев будет возможность высказать свое мнение об этом с 10 по 17 октября в стенах департамента градостроительства Самары на ул. Галактионовской, 174 — там будет работать экспозиция. Также отправить свой отзыв можно через сайт мэрии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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