Самарцы не поддержали проект застройки Зубчаниновки высотками

Участники общественных слушаний по отклонению от параметров разрешенного строительства выступили против проекта ООО "Сокол-2" по застройке двух смежных участков в Зубчаниновке высотным жильем. Это следует из заключения по прошедшим слушаниям, опубликованного мэрией Самары.

Проект предусматривает застройку на площади 84 тыс. кв. метров недалеко от кольца ул. Магистральной и Зубчаниновского шоссе, на территории промзоны в границах улиц Магистральной, Металлургической, Товарной и Аэропортовского шоссе. Здесь может появиться более 2 тыс. квартир с нормативом парковочных мест 0,3 на квартиру.

На проект поступило лишь три мнения, все отрицательные.

"Категорически против отступления от нормативов. Информация, представленная на общественные обсуждения, не содержит всех необходимых данных: нет обоснования сокращения количества паркомест, нет обоснования для строительства высоток с 2257 квартирами, нет сроков реализации проекта. Рассматриваемые участки не включают в себя парковки, отображенные на схеме. Это другие участки, и гарантии, что там когда-нибудь будет парковка, нет никакой. Так же, как нет гарантии, что будут построены школа и два детских сада. Согласно Генеральному плану Самары, общественные обсуждения по которому проходили в конце 2021 года, на данной территории не планировалось строительство объектов образования. Вообще очень хотелось бы узнать, кто, когда, на каком основании проводил работы по планировке территории, в т.ч. когда проводились публичные слушания или общественные обсуждения по данному поводу", - говорится в самом развернутом из мнений.

ООО "Сокол-2" принадлежит Анатолию Давидюку, которому подконтрольна ГК "Новый Дон". У компании с уставным капиталом в 10 тыс. руб. на балансе находятся активы на 896 млн рублей. "Сокол-2" также выступает учредителем ООО "СЗ Капитал девелопмент" и ООО "ДСК №1".