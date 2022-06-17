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Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы не поддержали проект застройки Зубчаниновки высотками

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участники общественных слушаний по отклонению от параметров разрешенного строительства выступили против проекта ООО "Сокол-2" по застройке двух смежных участков в Зубчаниновке высотным жильем. Это следует из заключения по прошедшим слушаниям, опубликованного мэрией Самары.

Проект предусматривает застройку на площади 84 тыс. кв. метров недалеко от кольца ул. Магистральной и Зубчаниновского шоссе, на территории промзоны в границах улиц Магистральной, Металлургической, Товарной и Аэропортовского шоссе. Здесь может появиться более 2 тыс. квартир с нормативом парковочных мест 0,3 на квартиру.

На проект поступило лишь три мнения, все отрицательные.

"Категорически против отступления от нормативов. Информация, представленная на общественные обсуждения, не содержит всех необходимых данных: нет обоснования сокращения количества паркомест, нет обоснования для строительства высоток с 2257 квартирами, нет сроков реализации проекта. Рассматриваемые участки не включают в себя парковки, отображенные на схеме. Это другие участки, и гарантии, что там когда-нибудь будет парковка, нет никакой. Так же, как нет гарантии, что будут построены школа и два детских сада. Согласно Генеральному плану Самары, общественные обсуждения по которому проходили в конце 2021 года, на данной территории не планировалось строительство объектов образования. Вообще очень хотелось бы узнать, кто, когда, на каком основании проводил работы по планировке территории, в т.ч. когда проводились публичные слушания или общественные обсуждения по данному поводу", - говорится в самом развернутом из мнений.

ООО "Сокол-2" принадлежит Анатолию Давидюку, которому подконтрольна ГК "Новый Дон". У компании с уставным капиталом в 10 тыс. руб. на балансе находятся активы на 896 млн рублей. "Сокол-2" также выступает учредителем ООО "СЗ Капитал девелопмент" и ООО "ДСК №1".

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Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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