Финансы Экономика и бизнес

Специальное предложение на Каско HAVAL Jolion при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE совместно со страховой компанией "МАКС" предлагают специальные условия страхования автомобилей HAVAL Jolion. При оформлении в лизинг применяется специальный тариф на полис Каско.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,67% от итоговой стоимости ТС. Так, при оформлении договора лизинга на HAVAL Jolion за 2 299 000 млн рублей страховая премия составит 38 393 рублей. Предложение действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Подробности предложения уточняйте у финансовых консультантов CARCADE.

Приобретение автомобилей марки HAVAL доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

