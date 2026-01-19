16+
ВТБ и OneTwoTrip узнали, как новогодничали российские туристы

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах и странах россияне провели новогодние праздники, а также сколько потратили в самых популярных туристических категориях в этот период.

OneTwoTrip фиксирует рост количества отельных заказов на 12% относительно прошлогодних каникул. Несмотря на то что большинство россиян (67%) отдыхали внутри страны, турпоток за границу увеличился относительно прошлых праздников: доля бронирований отелей выросла на 32% и составила 33%.

Путешествия по России

Большинство россиян традиционно предпочли провести Новый год в России — на внутренние направления пришлось 67% от всех отельных заказов. Лидерами стали Москва (20,3% отельных бронирований), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). В топ-5 вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).

Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд — хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Третью строчку занимают гостиницы с тремя звездами, их бронировали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тыс. рублей против 10,9 тыс. рублей годом ранее.

Зарубежные направления

Доля зарубежных поездок в новогодние праздники выросла на треть — до 33% всех бронирований. Самыми востребованными странами стали Турция (доля отельных заказов в стране составила 12,2%), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). Также спросом пользовались Беларусь и Китай.

А вот на бронировании отелей в других странах в этом сезоне россияне экономили. В прошлом сезоне туристы бронировали варианты со средней стоимостью 22,1 тыс. рублей, а в этом — 19,7 тыс. рублей.

При этом в других странах туристы из России выбирали отели с более высокой звездностью: 32% бронирований пришлось на гостиницы категории "четыре звезды", 26% выбирали пятизвездочные отели, а на третьем месте отели с тремя звездами — их бронировали 20% туристов.

Расходы на отдых и развлечения

По данным ВТБ, наибольшие траты россиян пришлись на кафе и рестораны — 14 млрд рублей (рост на 23% год к году). Клиенты банка совершили 16 млн оплат (рост на 21%), а средний чек составил 864 рубля.

Наибольший рост показали траты на культурные мероприятия. Расходы на театры и кино выросли более чем в 3 раза и достигли 2 млрд рублей, при этом число оплат увеличилось в 2 раза — до 1,9 млн операций.

На размещение — отели, кемпинги и лагеря — клиенты ВТБ потратили 1,4 млрд рублей, совершив 190 тыс. оплат.

В период праздников клиенты ВТБ приобрели железнодорожные билеты на сумму более 820 млн рублей при среднем чеке 3,8 тыс. рублей. В то же время на авиабилеты клиенты потратили 897 млн рублей, а средний чек составил 16,4 тыс. рублей.

