Банки Финансы

Николай Мельниченко назначен Директором Дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Николай Мельниченко назначен Директором Дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка. Ранее топ-менеджер возглавлял подразделение по развитию ежедневного банковского обслуживания банка.

Николай Мельниченко окончил Университет Маккуори (Австралия), имеет степень магистра международного бизнеса и бакалавра прикладных финансов. Более 10 лет работает на руководящих позициях в крупнейших российских и международных банках страны.

Свою карьеру Николай начал в Ситибанке в сфере кредитных рисков. Далее продолжил работу в ВТБ 24, банке Открытие. В 2023 году присоединился к команде ОТП Банка в качестве главы розничного кредитования, где в дальнейшем перешел на позицию руководителя направления Daily Banking.

В новой должности Николай Мельниченко продолжит развитие розничного бизнеса ОТП Банка.

