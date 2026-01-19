Николай Мельниченко назначен Директором Дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка. Ранее топ-менеджер возглавлял подразделение по развитию ежедневного банковского обслуживания банка.
Николай Мельниченко окончил Университет Маккуори (Австралия), имеет степень магистра международного бизнеса и бакалавра прикладных финансов. Более 10 лет работает на руководящих позициях в крупнейших российских и международных банках страны.
Свою карьеру Николай начал в Ситибанке в сфере кредитных рисков. Далее продолжил работу в ВТБ 24, банке Открытие. В 2023 году присоединился к команде ОТП Банка в качестве главы розничного кредитования, где в дальнейшем перешел на позицию руководителя направления Daily Banking.
В новой должности Николай Мельниченко продолжит развитие розничного бизнеса ОТП Банка.
