Автопарк общественного транспорта Тольятти пополнился новыми троллейбусами

СберЛизинг завершил поставку 14 современных троллейбусов в Тольятти — транспорт уже вышел на городские маршруты. Машины приобретены в лизинг для муниципального предприятия "Тольяттинское троллейбусное управление" при поддержке Сбера и городской администрации. Новый транспорт позволит укрепить надёжность, доступность и экологичность городских пассажирских перевозок.

Новые низкопольные троллейбусы большого класса "Ольгерд" производства БКМ Холдинга рассчитаны на 35 посадочных мест и вмещают 96 пассажиров. Автономный запас хода позволяет преодолевать участки с отключённой контактной сетью, обеспечивая бесперебойность движения в нестандартных ситуациях.

Особое внимание уделили комфорту и доступности: у второй двери предусмотрена аппарель для маломобильных пассажиров, есть кнопка вызова водителя и увеличенная накопительная площадка с местом для коляски. Для удобства пассажиров салон оборудован USB-портами для зарядки гаджетов, мультимедийной системой информирования и климат-контролем. Безопасность соответствует современным стандартам: троллейбусы оснащены системой контроля бодрствования водителя и другими системами, гарантирующими надёжную эксплуатацию.

Максим Голобоков, директор Поволжского регионального филиала АО "Сбербанк Лизинг":

"Для СберЛизинга модернизация транспортного парка Тольятти — часть последовательной системной работы, в которой мы с гордостью участвуем. В тесном взаимодействии с партнёрами — Сбербанком, производителями и городской администрацией — мы стремимся преобразовать городской общественный транспорт, чтобы жители могли пользоваться современными, безопасными и комфортными средствами передвижения, а экологическая обстановка в регионе заметно улучшилась".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Этот проект наглядно показывает, как современные финансовые решения помогают быстро и эффективно решать важные городские задачи. Все троллейбусы были поставлены и запущены на маршруты в рекордно короткие сроки, что позволило тольяттинцам сразу оценить новый уровень комфорта и безопасности. Такие проекты меняют городскую среду здесь и сейчас, создавая прочный фундамент для дальнейшего развития транспортной системы региона".