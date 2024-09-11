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Строительство Строительство и недвижимость

Еще один участок в Зубчаниновке попросили отдать под высотную застройку

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре планируют скорректировать правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Постановление об этом опубликовала городская администрация.

Фото: Волга Ньюс

В документе указано, что поводом для корректировки ПЗЗ стала заявка от ООО "Сокол-2". Компания попросила изменить зонирование участка площадью 13 тыс. кв. м в поселке Зубчаниновка - на пересечении ул. Металлургической и Магистральной, с ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).

ООО "Сокол-2" принадлежит Анатолию Давидюку и входит в группу компаний "Новый Дон". Среди объектов ГК - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

На Магистральной "Сокол-2" планирует масштабную застройку. Изначально он выносил на общественные обсуждения проект застройки двух участков площадью 54,6 тыс. и 28,9 тыс. кв. м. Там планируется возведение пяти многоэтажных домов, двух детских садов и школы, ФОКа и двух паркингов на 300 мест каждый.

При этом компания просила согласовать организацию меньшего количества парковок, чем положено, - 0,5 места на одну квартиру. Мэрия изначально дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения. Теперь, по всей видимости, вопрос будут обсуждать заново.

Площадка, зонирование которой теперь просит изменить "Сокол-2", примыкает к обозначенным участкам. Она находится со стороны ул. Металлургической.

Разработкой проекта поправок в ПЗЗ займется профильная комиссия при главе города. На это у нее будет максимум шесть месяцев. Документ представят горожанам на общественных обсуждениях - вероятно, вместе с подробностями проекта застройки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

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