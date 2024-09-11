Еще один участок в Зубчаниновке попросили отдать под высотную застройку

В Самаре планируют скорректировать правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Постановление об этом опубликовала городская администрация.

В документе указано, что поводом для корректировки ПЗЗ стала заявка от ООО "Сокол-2". Компания попросила изменить зонирование участка площадью 13 тыс. кв. м в поселке Зубчаниновка - на пересечении ул. Металлургической и Магистральной, с ПК-2 (зона предприятий и складов III класса вредности (санитарно-защитные зоны - до 300 м) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами).

ООО "Сокол-2" принадлежит Анатолию Давидюку и входит в группу компаний "Новый Дон". Среди объектов ГК - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также девелопер займется комплексным развитием территории у парка Металлургов.

На Магистральной "Сокол-2" планирует масштабную застройку. Изначально он выносил на общественные обсуждения проект застройки двух участков площадью 54,6 тыс. и 28,9 тыс. кв. м. Там планируется возведение пяти многоэтажных домов, двух детских садов и школы, ФОКа и двух паркингов на 300 мест каждый.

При этом компания просила согласовать организацию меньшего количества парковок, чем положено, - 0,5 места на одну квартиру. Мэрия изначально дала добро. Но прокуратура добилась отмены этого решения. Теперь, по всей видимости, вопрос будут обсуждать заново.

Площадка, зонирование которой теперь просит изменить "Сокол-2", примыкает к обозначенным участкам. Она находится со стороны ул. Металлургической.

Разработкой проекта поправок в ПЗЗ займется профильная комиссия при главе города. На это у нее будет максимум шесть месяцев. Документ представят горожанам на общественных обсуждениях - вероятно, вместе с подробностями проекта застройки.