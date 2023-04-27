Анатолий Давидюк получил разрешение от мэрии Самары застраивать Зубчаниновку высотками

Мэрия Самары опубликовала постановление о предоставлении ООО "Сокол-2" разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Застройщик планирует освоить более 83 тыс. кв метров территории на ул. Магистральной в Кировском районе.

Оба участка (54,6 и 28,9 тыс. кв метров) пойдут под многоэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест 0,5 на 1 квартиру.

Планы компании "Сокол-2" на территорию в Зубчаниновке уже озвучивались ранее. Год назад компания предлагала проект с нормативом парковочных мест 0,3 на квартиру. Но в июне 2022 года на общественных слушаниях самарцы высказались против застройки высотным жильем.