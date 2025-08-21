В Самаре мотоциклист сбил пешехода, переходящего дорогу на "красный"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вечером в среду, 20 августа, на 18 км Московского шоссе 43-летний водитель мотоцикла сбил мужчину, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.