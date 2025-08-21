16+
Общество

С 1 сентября изменится расписание электричек "Ласточка"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 сентября вносятся изменения в расписание движения электропоездов "Ласточка" по маршруту Тольятти — Новокуйбышевская. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

  • Поезд № 7114-7113 Тольятти (отпр.06.39) — Новокуйбышевская (приб.08.59) проследует по измененному расписанию на участке Тольятти (отпр.06.37) — Задельная (7.17-7.17,5) — Новокуйбышевская (приб.08.59)
  • Поезд № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.59) — Новокуйбышевская (приб.13.18) проследует по измененному расписанию на участке Тольятти (отпр.10.58) — Задельная (11.39-11.40) — Новокуйбышевская (приб.13.18)
  • Поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр.17.08) — Новокуйбышевская (приб.19.31) на участке Задельная — Ягодная проследует по измененному расписанию
  • Поезд № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.56) — Новокуйбышевская (приб.23,17) на участке Задельная — Ягодная проследует по измененному расписанию

Более подробно с расписанием можно ознакомиться на сайте СППК.

 

